Аморим – о вылете «Манчестер Юнайтед» из АПЛ: «Думаю, это возможно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим допустил, что его команда не сохранит прописку в АПЛ.

«Думаю, это возможно. Мы должны быть честными с нашими болельщиками. Это в том числе моя вина. Команда не прогрессирует. Она сейчас немного потеряна.

Немного стыдно проигрывать так много матчей, будучи тренером «МЮ». Люди устали от оправданий. Этому клубу нужна встряска», – сказал Аморим.