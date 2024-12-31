Аморим – о вылете «Манчестер Юнайтед» из АПЛ: «Думаю, это возможно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим допустил, что его команда не сохранит прописку в АПЛ.
«Думаю, это возможно. Мы должны быть честными с нашими болельщиками. Это в том числе моя вина. Команда не прогрессирует. Она сейчас немного потеряна.
Немного стыдно проигрывать так много матчей, будучи тренером «МЮ». Люди устали от оправданий. Этому клубу нужна встряска», – сказал Аморим.
- Манкунианцы завершили 1-й круг АПЛ на 14-м месте.
- Они набрали 22 очка в 19 турах. Отрыв от зоны вылета – 7 баллов.
- Следующий соперник – «Ливерпуль».
Источник: BBC