В «Реале» разочарованы 100-миллионным футболистом

В «Реале» уже не считают неприкосновенным опорного полузащитника Орельена Чуамени.

Руководство мадридского клуба теряет доверие к 24-летнему футболисту и допускает его продажу в обозримом будущем.

Главный тренер Карло Анчелотти пока верит в хавбека, но признает его регресс.

Итальянский специалист предпочитает задействовать на позиции опорника именно Чуамени, а не другого француза – Эдуардо Камавинга.