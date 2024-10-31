В «Реале» разочарованы 100-миллионным футболистом

В «Реале» уже не считают неприкосновенным опорного полузащитника Орельена Чуамени.
Руководство мадридского клуба теряет доверие к 24-летнему футболисту и допускает его продажу в обозримом будущем.
Главный тренер Карло Анчелотти пока верит в хавбека, но признает его регресс.
Итальянский специалист предпочитает задействовать на позиции опорника именно Чуамени, а не другого француза – Эдуардо Камавинга.
- «Реал» заплатил за игрока в 2022 году 80+20 млн евро.
- В составе мадридцев Чуамени забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 102 матчах.
Источник: Relevo