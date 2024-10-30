Степашин: «А разве Тюкавин хуже Сафонова? Костю я в целом поставлю повыше»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о возможности перехода нападающего Константина Тюкавина в европейский клуб.

– Вы же в августе заметили, что отступные в контракте Тюкавина для иностранных клубов – 20 миллионов. Такую сумму заплатил за Сафонова «ПСЖ». То есть за Костей, по-вашему, должен прийти клуб такого же статуса?

– А разве Тюкавин хуже Сафонова? Он достоин такого же предложения. Сафонов – неплохой вратарь, но ему еще надо в «ПСЖ» выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Нет, Костю я в целом поставлю повыше. Его сейчас, правда, некоторые критикуют: мол, стал меньше забивать.

– Так Тюкавин уже созрел для переезда в Европу или пока рановато?

– Если и уезжать, то только в очень серьезный клуб. Кто-то сватает его в Испанию, но мне кажется, ему больше подходит Бундеслига.