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  • Степашин: «А разве Тюкавин хуже Сафонова? Костю я в целом поставлю повыше»

Степашин: «А разве Тюкавин хуже Сафонова? Костю я в целом поставлю повыше»

30 октября 2024, 12:21
6

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о возможности перехода нападающего Константина Тюкавина в европейский клуб.

– Вы же в августе заметили, что отступные в контракте Тюкавина для иностранных клубов – 20 миллионов. Такую сумму заплатил за Сафонова «ПСЖ». То есть за Костей, по-вашему, должен прийти клуб такого же статуса?

– А разве Тюкавин хуже Сафонова? Он достоин такого же предложения. Сафонов – неплохой вратарь, но ему еще надо в «ПСЖ» выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Нет, Костю я в целом поставлю повыше. Его сейчас, правда, некоторые критикуют: мол, стал меньше забивать.

– Так Тюкавин уже созрел для переезда в Европу или пока рановато?

– Если и уезжать, то только в очень серьезный клуб. Кто-то сватает его в Испанию, но мне кажется, ему больше подходит Бундеслига.

  • В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 15 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ПСЖ Динамо Сафонов Матвей Тюкавин Константин
Комментарии (6)
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Cleaner
1730281839
Чинуша все за всех порешал...(((
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FCSpartakM
1730283736
Что значит очень серьезный клуб? Большая часть бундеслиги клубы- серьезнее Динамо
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Январь 59
1730284756
Интересно а кто был лучше О.Рудаков или О.Блохин. Чиадзе или Габелия. Черенков или Дасаев.
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Artemka444
1730285976
Ахахах смешно
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Skull_Boy
1730289167
Очередной дЭбил и в Германии только один клуб и это Бавария, а остальные так, как получится так и двигаются
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