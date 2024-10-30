Степашин: «А разве Тюкавин хуже Сафонова? Костю я в целом поставлю повыше»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о возможности перехода нападающего Константина Тюкавина в европейский клуб.
– Вы же в августе заметили, что отступные в контракте Тюкавина для иностранных клубов – 20 миллионов. Такую сумму заплатил за Сафонова «ПСЖ». То есть за Костей, по-вашему, должен прийти клуб такого же статуса?
– А разве Тюкавин хуже Сафонова? Он достоин такого же предложения. Сафонов – неплохой вратарь, но ему еще надо в «ПСЖ» выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Нет, Костю я в целом поставлю повыше. Его сейчас, правда, некоторые критикуют: мол, стал меньше забивать.
– Так Тюкавин уже созрел для переезда в Европу или пока рановато?
– Если и уезжать, то только в очень серьезный клуб. Кто-то сватает его в Испанию, но мне кажется, ему больше подходит Бундеслига.
- В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 15 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро.