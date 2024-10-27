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  • Черданцев – о Станковиче: «Не такой тренер нужен «Спартаку» – команда Абаскаля была интереснее»

Черданцев – о Станковиче: «Не такой тренер нужен «Спартаку» – команда Абаскаля была интереснее»

27 октября 2024, 13:39
13

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

– Время ли говорить о том, что Станкович не тот тренер, который нужен «Спартаку»?

– Абсолютно! Готов сказать это сейчас. Станкович – крутой футболист. Такое имя в РПЛ – это хорошо. Круто, когда такие фигуры к нам едут. Но мы опять убеждаемся, что имя, которое футболист заработал за годы карьеры, на тренерство никак не влияет.

Мы убеждаемся, что «Спартак» сейчас значительно менее интересен, чем был при Гильермо Абаскале. Абаскаля здорово критиковали, и у него не было «слоновьей кожи» в виде титулов, кубков как у футболиста. Но тогда было понятно, что хорошо, что плохо – Абаскаля было, за что критиковать.

Здесь непонятно ничего. Уже конец октября, я не понимаю, что делает этот тренер, какие решения и почему он принимает. А прошло уже много времени, первый круг заканчивается.

Боюсь, что это очередное разочарование. Не вижу перспектив, чтобы что-то вдруг пошло в значительно лучшую сторону с учетом того, сколько игроков было куплено.

Вот есть Николич и Станкович – они стартовали одновременно, и посмотрите, какой прогресс у ЦСКА, и что у «Спартака», который имеет больше возможностей. В следующем туре мы увидим разницу в содержании игры.

– То есть, вы уверены, что «Спартак» не станет чемпионом?

– Какой чемпион? Я вас умоляю. Даже и намека нет. Если у Абаскаля были намеки – команда играла с задором, энтузиазмом, то сейчас этого нет.

Они просто выходят на поле, и все. Получается – хорошо, не получается – ну и ладно.

  • «Спартак» набрал 19 очков в 12 турах РПЛ.
  • Команда идет на 6-м месте в лиге и отстает от лидера на 11 баллов.
  • В чемпионате у москвичей только 1 победа в 5 последних матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Черданцев Георгий
Комментарии (13)
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Spartak_forv@
1730025890
Черданцев в мае: «Станкович - бомбическое назначение»
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andrei-sarap-yandex
1730029309
ДОЛОЙ ЗОБНИН И ЕГО ОПГ....ОН МЕШАЕТ КОМАНДЕ И ТРЕНЕРУ
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Desma
1730030702
" «Спартак» сейчас значительно менее интересен"? Согласен. При Станковиче Спартак чудить перестал. При Абаскале чудеса были в каждом матче. Деян один раз почудил, когда сыграл в три центральных защитника и тут же получил трёху. Сейчас вроде опрометчиво не поступает....
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Лицом_на_клаве
1730031012
Всё предсказуемо. Продажа за копейки игроков, которых купили за дорого, смена тренера. Впаривание в Спартак агентами неликвид за дорого и вишенка на торте физрук. И так из года в год.
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Спартачище
1730031260
Мнение болотного подососка жорика никому не интересно Но не прокукарекать он не может, газовые бабки заплачены
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Мортус
1730034017
Вот за такие мудрые мысли и платят ипотечному жоржу лям в месяц. Никого более мерзкого на спортивном телевидении не припомню.
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Каратель помойников
1730035136
А кому вообще интересно мнение этого алкаша-крикуна? Только лишь помойке,вон как забавляются сикелявки,в экстазе дрыгаются)) чердак это элитное гавно срач тв,не более
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subbotaspartak
1730036134
Человек специалист 1000 матчей пропишдел. Надоел.
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Иван Петров 1986
1730036892
Ох не такой нам нужен комментатор. Ну хотя бы чтобы чипсы не рекламировал.
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Ниф-Ниф
1730037099
Выгнать этого выскочку со срач тв.
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