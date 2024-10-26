Губерниев песней отреагировал на повышение ключевой ставки

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниец прокомментировал решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 21 процента.

«Повышай, на глазах у меня повышай! Повышай, под пение дождя.

Повышай с нами, повышай как мы, повышай лучше нас», – написал Губерниев.