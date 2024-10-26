Губерниев песней отреагировал на повышение ключевой ставки

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниец прокомментировал решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 21 процента.
«Повышай, на глазах у меня повышай! Повышай, под пение дождя.
Повышай с нами, повышай как мы, повышай лучше нас», – написал Губерниев.
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки в декабре.
- Одна из целей повышения ключевой ставки – снижение темпов инфляции.
- Губерниев регулярно ведет государственные мероприятия.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева