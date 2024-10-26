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    • КАМАЗ – «Сочи»: прогноз на матч 16 тура Первой лиги, 27 октября

    КАМАЗ – «Сочи»: прогноз на матч 16 тура Первой лиги, 27 октября

    В воскресенье, 27 октября, в 16-м туре российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Сочи». Игра состоится в Набережных Челнах, начало – в 17:00 (мск).

    КАМАЗ

    Команда Ильдара Ахметзянова находится на 14-й позиции в Первой лиге, набрав 16 очков. КАМАЗ добыл 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 12:11.

    Последние результаты КАМАЗа в Первой лиге:

    «Сочи»

    «Сочи» набрал 24 очка и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Роберта Морено добыли 6 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 24:15.

    Предыдущие результаты «Сочи»:

    Очные встречи

    • 02.02.22 «Сочи» – КАМАЗ – 2:1.

    Прогноз на матч КАМАЗ – «Сочи»

    Последнее поражение «Сочи» потерпел еще в конце августа, после чего выдал беспроигрышную серию из 11 матчей во всех турнирах. КАМАЗ показывает слабую результативность в последних матчах и в целом по сезону и вряд ли сможет отобрать очки у парней Морено. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.92.

    Источник: «Бомбардир»

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