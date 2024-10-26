В воскресенье, 27 октября, в 16-м туре российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Сочи». Игра состоится в Набережных Челнах, начало – в 17:00 (мск).

КАМАЗ

Команда Ильдара Ахметзянова находится на 14-й позиции в Первой лиге, набрав 16 очков. КАМАЗ добыл 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 12:11.

Последние результаты КАМАЗа в Первой лиге:

«Сочи»

«Сочи» набрал 24 очка и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Роберта Морено добыли 6 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 24:15.

Предыдущие результаты «Сочи»:

Очные встречи

02.02.22 «Сочи» – КАМАЗ – 2:1.

Прогноз на матч КАМАЗ – «Сочи»

Последнее поражение «Сочи» потерпел еще в конце августа, после чего выдал беспроигрышную серию из 11 матчей во всех турнирах. КАМАЗ показывает слабую результативность в последних матчах и в целом по сезону и вряд ли сможет отобрать очки у парней Морено. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.92.