27.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 16 тур
Россия. Первая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
4-2-2-2
76
Купцов
13
Почивалин
18
Мельников
19
Тананеев
11
Стародуб
6
Козлов
21
Горелов
7
Аюкин
42
Кириллов
10
Лаук
11
Апеков
4-2-2-2
35
Дегтев
27
Заика
91
Суслов
22
Кожемякин
17
Макарчук
5
Кравцов
14
Сааведра
7
Сафронов
59
Барт
77
Писарский
11
Мелешин
11
Стародуб
3
Маругин
3
Маругин
11
Стародуб
7
Аюкин
4
Абрамов
4
Абрамов
7
Аюкин
42
Кириллов
53
Дерюгин
53
Дерюгин
42
Кириллов
10
Лаук
10
Караев
10
Караев
10
Лаук
7
Сафронов
28
Магаль
28
Магаль
7
Сафронов
77
Писарский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Писарский
Остались в запасе
КАМАЗ
Сочи
75
Роман Гращенков
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
33
Борис Фартуна
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
33
Борис Фартуна
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча КАМАЗ - Сочи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Сочи», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Сочи»
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Источник: «Бомбардир»