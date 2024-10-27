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  • «КАМАЗ» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«КАМАЗ» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 15:50
КАМАЗ
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
18' И. Козлов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
10
Максим Лаук
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
КАМАЗ
75
Роман Гращенков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
33
Борис Фартуна
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Давид Караев
ЦФ
67
Адриан Платон
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
4-2-2-2
76
Купцов
13
Почивалин
18
Мельников
19
Тананеев
11
Стародуб
6
Козлов
21
Горелов
7
Аюкин
42
Кириллов
10
Лаук
11
Апеков
4-2-2-2
35
Дегтев
27
Заика
91
Суслов
22
Кожемякин
17
Макарчук
5
Кравцов
14
Сааведра
7
Сафронов
59
Барт
77
Писарский
11
Мелешин
11
Стародуб
3
Маругин
3
Маругин
11
Стародуб
7
Аюкин
4
Абрамов
4
Абрамов
7
Аюкин
42
Кириллов
53
Дерюгин
53
Дерюгин
42
Кириллов
10
Лаук
10
Караев
10
Караев
10
Лаук
7
Сафронов
28
Магаль
28
Магаль
7
Сафронов
77
Писарский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Писарский
Остались в запасе
КАМАЗ
Сочи
75
Роман Гращенков
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
33
Борис Фартуна
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
33
Борис Фартуна
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча КАМАЗ - Сочи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Сочи», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ»«Сочи»

«КАМАЗ» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи КАМАЗ
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