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    • «Динамо» Махачкала – «Акрон»: прогноз на матч 13 тура РПЛ, 26 октября

    «Динамо» Махачкала – «Акрон»: прогноз на матч 13 тура РПЛ, 26 октября

    В субботу, 26 октября, в 13-м туре РПЛ сыграют махачкалинское «Динамо» и «Акрон». Игра состоится в Каспийске, начало – в 14:00 (мск).

    «Динамо» Мх

    Команда Хасанби Биджиева находится на 12-й позиции, набрав 11 очков. Динамовцы добыли 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 5:10.

    Последние результаты «Динамо»:

    • 22.10.24 «Динамо» – «Спартак» – 0:1 Кубок России;
    • 19.10.24 «Динамо» – ЦСКА – 0:1 РПЛ;
    • 06.10.24 «Факел» – «Динамо» – 1:1 РПЛ.

    «Акрон»

    «Акрон» набрали 12 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Заура Тедеева добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 16:25.

    Предыдущие результаты «Акрона»:

    Очные встречи в Первой лиге

    • 12.05.24 «Акрон» – «Динамо» Мх – 3:1;
    • 08.10.23 «Динамо» Мх – «Акрон» – 0:1;
    • 26.03.23 «Акрон» – «Динамо» Мх – 2:0;
    • 04.09.22 «Динамо» Мх – «Акрон» – 1:1.

    Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Акрон»

    «Акрон» достаточно успешно играет с «Динамо». Махачкалинцы очень мало забивают, а тольяттинцы очень много пропускают. Полагаем, что атакующий футбол возьмет верх, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.05.

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    Источник: «Бомбардир»

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