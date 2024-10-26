В субботу, 26 октября, в 13-м туре РПЛ сыграют махачкалинское «Динамо» и «Акрон». Игра состоится в Каспийске, начало – в 14:00 (мск).
«Динамо» Мх
Команда Хасанби Биджиева находится на 12-й позиции, набрав 11 очков. Динамовцы добыли 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 5:10.
Последние результаты «Динамо»:
- 22.10.24 «Динамо» – «Спартак» – 0:1 Кубок России;
- 19.10.24 «Динамо» – ЦСКА – 0:1 РПЛ;
- 06.10.24 «Факел» – «Динамо» – 1:1 РПЛ.
«Акрон»
«Акрон» набрали 12 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Заура Тедеева добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 16:25.
Предыдущие результаты «Акрона»:
- 23.10.24 «Акрон» – «Рубин» – 0:1 Кубок России;
- 18.10.24 «Акрон» – «Зенит» – 0:5 РПЛ;
- 05.10.24 «Акрон» – «Пари НН» – 2:2 РПЛ.
Очные встречи в Первой лиге
- 12.05.24 «Акрон» – «Динамо» Мх – 3:1;
- 08.10.23 «Динамо» Мх – «Акрон» – 0:1;
- 26.03.23 «Акрон» – «Динамо» Мх – 2:0;
- 04.09.22 «Динамо» Мх – «Акрон» – 1:1.
Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Акрон»
«Акрон» достаточно успешно играет с «Динамо». Махачкалинцы очень мало забивают, а тольяттинцы очень много пропускают. Полагаем, что атакующий футбол возьмет верх, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.05.