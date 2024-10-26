В субботу, 26 октября, в 13-м туре РПЛ сыграют махачкалинское «Динамо» и «Акрон». Игра состоится в Каспийске, начало – в 14:00 (мск).

«Динамо» Мх

Команда Хасанби Биджиева находится на 12-й позиции, набрав 11 очков. Динамовцы добыли 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 5:10.

Последние результаты «Динамо»:

«Акрон»

«Акрон» набрали 12 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Заура Тедеева добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 16:25.

Предыдущие результаты «Акрона»:

Очные встречи в Первой лиге

12.05.24 «Акрон» – «Динамо» Мх – 3:1;

08.10.23 «Динамо» Мх – «Акрон» – 0:1;

26.03.23 «Акрон» – «Динамо» Мх – 2:0;

04.09.22 «Динамо» Мх – «Акрон» – 1:1.

Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Акрон»

«Акрон» достаточно успешно играет с «Динамо». Махачкалинцы очень мало забивают, а тольяттинцы очень много пропускают. Полагаем, что атакующий футбол возьмет верх, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.05.