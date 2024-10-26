26.10.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-3-1-2-1
1
Волк
17
Пальцев
13
Кагермазов
77
Сундуков
4
Шумахов
16
Мрезиг
5
Табидзе
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
17
Касинтура
25
Агаларов
3-2-3-2
13
Волков
26
Эсковаль
3
Витор
21
Фернандес
15
Лончар
5
Джурасович
23
Данилин
71
Пестряков
6
Кузьмин
11
Беншимоль
53
Грибов
77
Сундуков
17
Джапо
17
Джапо
77
Сундуков
5
Табидзе
53
Котин
53
Котин
5
Табидзе
17
Касинтура
22
Юсупов
22
Юсупов
17
Касинтура
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
3
Витор
13
Чибота
13
Чибота
3
Витор
53
Грибов
17
Бакаев
17
Бакаев
53
Грибов
6
Кузьмин
99
Тимошенко
99
Тимошенко
6
Кузьмин
Остались в запасе
Динамо Мх
Акрон
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Динамо Мх - Акрон
3
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
9
14
Офсайды
5
0
Количество передач
283
375
Сейвы
1
1
Точность передач %
55
68
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Акрона», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Акрона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»