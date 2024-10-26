Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» Мх – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

«Динамо» Мх – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

26 октября 2024, 12:50
Динамо Мх
26.10.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Акрон
68' Г. Агаларов
90+3' В. Хубулов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Алекса Джурасович
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Волк
17
Пальцев
13
Кагермазов
77
Сундуков
4
Шумахов
16
Мрезиг
5
Табидзе
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
17
Касинтура
25
Агаларов
3-2-3-2
13
Волков
26
Эсковаль
3
Витор
21
Фернандес
15
Лончар
5
Джурасович
23
Данилин
71
Пестряков
6
Кузьмин
11
Беншимоль
53
Грибов
77
Сундуков
17
Джапо
17
Джапо
77
Сундуков
5
Табидзе
53
Котин
53
Котин
5
Табидзе
17
Касинтура
22
Юсупов
22
Юсупов
17
Касинтура
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
3
Витор
13
Чибота
13
Чибота
3
Витор
53
Грибов
17
Бакаев
17
Бакаев
53
Грибов
6
Кузьмин
99
Тимошенко
99
Тимошенко
6
Кузьмин
Остались в запасе
Динамо Мх
Акрон
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Динамо Мх - Акрон
3
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
9
14
Офсайды
5
0
Количество передач
283
375
Сейвы
1
1
Точность передач %
55
68
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Акрона», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Акрона»

«Динамо» Мх – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Мх
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+