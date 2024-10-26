Тедеев – о матче с «Динамо Мх»: «На футбол это было мало похоже»

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев после гостевого матча 13-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:1) сказал, что прошедшая игра была мало похожа на футбол.

«Это точно не ничья с привкусом победы. Сожаление от того, что было на поле. Если говорить про футбол, то мне, если бы я был зрителем, было бы скучно. Какое‑то запредельное количество единоборств, постоянные эти какие‑то дела. На футбол это было мало похоже.

Казалось со стороны, что поле нормальное. Сейчас я уверен, что Дагестан заслуживает большего. Здесь поле должно быть одним из лучших в России. Желаю просто, чтобы все у них сложилось», – сказал Тедеев.