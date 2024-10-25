Мостовой назвал негативные последствия возвращения пива на стадионы в России

Бывший полузащитник «Спартака», «Бенфики», «Кана», «Страсбура», «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой высказался мнение о возможности возвращения продажи пива на российских стадионах.

«Я-то не против, но у нас культура употребления алкоголя не сравнима с Европой. Наверное, это трудно принять. Я выпью бокал пива и веду себя нормально, но есть люди, которые выпьют бокал пива и ведут себя ужасно. Никто же от этого не застрахован. И кто тебя от этого потом спасeт?

Я 15 лет играл за границей и всe это видел – пили и до, и во время, и после игры, и всe было нормально. Да, бывали исключения, но редко. Я не против, но кто будет отвечать, если что-то случится? Тем более на футбол ходят женщины, дети, кто знает? Вдруг человек выпьет бокал и начнeт орать, кидаться на всех», – сказал Мостовой.