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    • Мостовой назвал негативные последствия возвращения пива на стадионы в России

    Мостовой назвал негативные последствия возвращения пива на стадионы в России

    Бывший полузащитник «Спартака», «Бенфики», «Кана», «Страсбура», «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой высказался мнение о возможности возвращения продажи пива на российских стадионах.

    «Я-то не против, но у нас культура употребления алкоголя не сравнима с Европой. Наверное, это трудно принять. Я выпью бокал пива и веду себя нормально, но есть люди, которые выпьют бокал пива и ведут себя ужасно. Никто же от этого не застрахован. И кто тебя от этого потом спасeт?

    Я 15 лет играл за границей и всe это видел – пили и до, и во время, и после игры, и всe было нормально. Да, бывали исключения, но редко. Я не против, но кто будет отвечать, если что-то случится? Тем более на футбол ходят женщины, дети, кто знает? Вдруг человек выпьет бокал и начнeт орать, кидаться на всех», – сказал Мостовой.

    • Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года.
    • Впоследствии пиво в пластиковой таре разрешали продавать во время матчей Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018, чемпионата Европы-2020.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 15:23
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1729859654
    ...тот, кому надо, ужрется и до, и во время, и после игры, полёта, поездки, похода... Хоть будет пиво, хоть нет...
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    The only one
    1729860801
    Бывший полузащитник «Спартака», «Бенфики», «Кана», «Страсбура», «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой.А где в начале Царь всея Руси и прочее, прочее, прочее?
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    fakeid
    1729861124
    такую ересь обычно несут где-то в госдурах. с обязательным стандартным набором слов про "орать, кидаться, ужасное поведение", не менее обязательным упоминанием женщин и детей. такой маразм, мля.
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    subbotaspartak
    1729864984
    Изъять алкоголь из продажи! Вдруг человек выпьет бокал и начнёт орать, кидаться на всех»,....
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    NewLife
    1729869514
    По этой логике надо запретить алкоголь, ликвидировать заводы по его производству и перенять законодательство Саудовской Аравии.
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