25 октября 2024 года на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Англии между «Лестером» и «Ноттингем Форест». Обе команды постараются укрепить свои позиции в турнирной таблице, что делает эту встречу особенно важной.
«Лестер»
«Лестер» находится на 14-м месте в чемпионате с 9 очками после 8 туров. Команда демонстрирует стабильную результативность, забивая в каждом из последних 8 матчей Премьер-лиги. Основной угрозой в атаке является Стефи Мавидиди, забивший 3 гола в 9 матчах. Однако оборона команды остается уязвимой: за последние 5 матчей «Лестер» пропустил 7 голов.
Последние матчи «Лестера»:
- «Саутгемптон» 2:3 «Лестер»
- «Лестер» 1:0 «Борнмут»
- «Арсенал» 4:2 «Лестер»
- «Уолсолл» 0:0 «Лестер» (3:0 по пенальти)
- «Лестер» 1:1 «Эвертон»
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» занимает 8-е место с 13 очками после 8 туров. Команда показала солидную игру в защите, пропустив всего 4 гола за последние 5 матчей, и в атаке их главная надежда – Крис Вуд, забивший 5 голов в 8 матчах. «Ноттингем Форест» стабильно забивает, и они не проигрывают в 5 из последних 7 матчей.
Последние матчи «Ноттингем Фореста»:
- «Ноттингем Форест» 1:0 «Кристал Пэлас»
- «Челси» 1:1 «Ноттингем Форест»
- «Ноттингем Форест» 0:1 «Фулхэм»
- «Брайтон» 2:2 «Ноттингем Форест»
- «Ливерпуль» 0:1 «Ноттингем Форест»
Личные встречи
В последних очных встречах «Лестер» и «Ноттингем Форест» часто обменивались победами. «Лестер» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Ноттингем Фореста» на своем поле.
Последние встречи:
- «Ноттингем Форест» 2:0 «Лестер» (14.01.2023)
- «Лестер» 4:0 «Ноттингем Форест» (03.10.2022)
- «Ноттингем Форест» 4:1 «Лестер» (06.02.2022)
Статистика
«Лестер»
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах
«Ноттингем Форест»
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Лестер» – «Ноттингем Форест»
Учитывая форму обеих команд, можно ожидать равный поединок с небольшим преимуществом «Ноттингем Фореста». «Лестер» стабильно забивает дома, но и часто допускает ошибки в обороне, что может быть использовано более организованной командой гостей.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ноттингем Фореста» – коэффициент 2.60
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Ноттингем Фореста» за коэффициент 2.60.
Прогноз на точный счет
Учитывая текущую форму и статистику команд, наиболее вероятным исходом представляется победа «Ноттингем Фореста» с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ноттингем Фореста» за 9.00.