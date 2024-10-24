25 октября 2024 года на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Англии между «Лестером» и «Ноттингем Форест». Обе команды постараются укрепить свои позиции в турнирной таблице, что делает эту встречу особенно важной.

«Лестер»

«Лестер» находится на 14-м месте в чемпионате с 9 очками после 8 туров. Команда демонстрирует стабильную результативность, забивая в каждом из последних 8 матчей Премьер-лиги. Основной угрозой в атаке является Стефи Мавидиди, забивший 3 гола в 9 матчах. Однако оборона команды остается уязвимой: за последние 5 матчей «Лестер» пропустил 7 голов.

Последние матчи «Лестера»:

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» занимает 8-е место с 13 очками после 8 туров. Команда показала солидную игру в защите, пропустив всего 4 гола за последние 5 матчей, и в атаке их главная надежда – Крис Вуд, забивший 5 голов в 8 матчах. «Ноттингем Форест» стабильно забивает, и они не проигрывают в 5 из последних 7 матчей.

Последние матчи «Ноттингем Фореста»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Лестер» и «Ноттингем Форест» часто обменивались победами. «Лестер» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Ноттингем Фореста» на своем поле.

Последние встречи:

Статистика

«Лестер»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

«Ноттингем Форест»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Лестер» – «Ноттингем Форест»

Учитывая форму обеих команд, можно ожидать равный поединок с небольшим преимуществом «Ноттингем Фореста». «Лестер» стабильно забивает дома, но и часто допускает ошибки в обороне, что может быть использовано более организованной командой гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ноттингем Фореста» – коэффициент 2.60

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Ноттингем Фореста» за коэффициент 2.60.

Прогноз на точный счет

Учитывая текущую форму и статистику команд, наиболее вероятным исходом представляется победа «Ноттингем Фореста» с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ноттингем Фореста» за 9.00.