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    • Прогноз на точный счет матча «Лестер» – «Ноттингем Форест», Англия. Премьер-лига, 25 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лестер» – «Ноттингем Форест», Англия. Премьер-лига, 25 октября 2024 года

    25 октября 2024 года на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Англии между «Лестером» и «Ноттингем Форест». Обе команды постараются укрепить свои позиции в турнирной таблице, что делает эту встречу особенно важной.

    «Лестер»

    «Лестер» находится на 14-м месте в чемпионате с 9 очками после 8 туров. Команда демонстрирует стабильную результативность, забивая в каждом из последних 8 матчей Премьер-лиги. Основной угрозой в атаке является Стефи Мавидиди, забивший 3 гола в 9 матчах. Однако оборона команды остается уязвимой: за последние 5 матчей «Лестер» пропустил 7 голов.

    Последние матчи «Лестера»:

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» занимает 8-е место с 13 очками после 8 туров. Команда показала солидную игру в защите, пропустив всего 4 гола за последние 5 матчей, и в атаке их главная надежда – Крис Вуд, забивший 5 голов в 8 матчах. «Ноттингем Форест» стабильно забивает, и они не проигрывают в 5 из последних 7 матчей.

    Последние матчи «Ноттингем Фореста»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Лестер» и «Ноттингем Форест» часто обменивались победами. «Лестер» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Ноттингем Фореста» на своем поле.

    Последние встречи:

    • «Ноттингем Форест» 2:0 «Лестер» (14.01.2023)
    • «Лестер» 4:0 «Ноттингем Форест» (03.10.2022)
    • «Ноттингем Форест» 4:1 «Лестер» (06.02.2022)

    Статистика

    «Лестер»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

    «Ноттингем Форест»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Лестер» – «Ноттингем Форест»

    Учитывая форму обеих команд, можно ожидать равный поединок с небольшим преимуществом «Ноттингем Фореста». «Лестер» стабильно забивает дома, но и часто допускает ошибки в обороне, что может быть использовано более организованной командой гостей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ноттингем Фореста» – коэффициент 2.60
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Ноттингем Фореста» за коэффициент 2.60.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму и статистику команд, наиболее вероятным исходом представляется победа «Ноттингем Фореста» с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ноттингем Фореста» за 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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