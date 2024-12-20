Семин объяснил появление новостей об интересе топ-клубов АПЛ к Угальде

Юрий Семин отреагировал на новость о возможном трансфере нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в Англию.
Сообщалось, что костариканец заинтересовал «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси». Всего за ним следят 11 клубов АПЛ.
«Я не вижу большого смысла комментировать интерес английских клубов к Угальде. Это обычные агентские игры.
Потому что так обычно и бывает: как только какой-нибудь футболист начинает играть немного лучше других, то к нему сразу кто-то начинает проявлять интерес.
Это связано с агентскими организациями, которые искусственно поднимают интерес к принадлежащему им футболисту», – сказал Семин.
- Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
- Его рыночная цена – 15 млн евро.