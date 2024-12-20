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    • Семин объяснил появление новостей об интересе топ-клубов АПЛ к Угальде

    Семин объяснил появление новостей об интересе топ-клубов АПЛ к Угальде

    Юрий Семин отреагировал на новость о возможном трансфере нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в Англию.

    Сообщалось, что костариканец заинтересовал «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси». Всего за ним следят 11 клубов АПЛ.

    «Я не вижу большого смысла комментировать интерес английских клубов к Угальде. Это обычные агентские игры.

    Потому что так обычно и бывает: как только какой-нибудь футболист начинает играть немного лучше других, то к нему сразу кто-то начинает проявлять интерес.

    Это связано с агентскими организациями, которые искусственно поднимают интерес к принадлежащему им футболисту», – сказал Семин.

    • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
    • Его рыночная цена – 15 млн евро.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    20.12.2024 22:57
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    Комментарии (2)
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    1734725995
    "Двигай всё что движется".
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    serhio80
    1734732378
    Рыночная стоимость это когда клубы согласовали все условия и сделка состоялась)
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