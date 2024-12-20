Мостовой прокомментировал интерес трех топ-клубов АПЛ к спартаковцу Угальде

Александр Мостовой оценил новость о возможном трансфере нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в Англию.

Сообщалось, что костариканец заинтересовал «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси».

«Интерес «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити» к Угальде? Прям все сразу – очень сомневаюсь.

Думаю, это далеко не последняя такая новость. Агенты сейчас будут отправлять Угальде в «Барсу», «Реал» и «Баварию», чтобы выбить ему лучшие условия по контракту и нажиться. «Спартаку» надо быть бдительным.

Конечно, у Манфреда есть потенциал играть в европейском топ-клубе, но не нужно верить всему, что пишут СМИ. Это всего лишь трансферные слухи», – сказал Мостовой.