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    • Мостовой прокомментировал интерес трех топ-клубов АПЛ к спартаковцу Угальде

    Мостовой прокомментировал интерес трех топ-клубов АПЛ к спартаковцу Угальде

    Александр Мостовой оценил новость о возможном трансфере нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в Англию.

    Сообщалось, что костариканец заинтересовал «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси».

    «Интерес «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити» к Угальде? Прям все сразу – очень сомневаюсь.

    Думаю, это далеко не последняя такая новость. Агенты сейчас будут отправлять Угальде в «Барсу», «Реал» и «Баварию», чтобы выбить ему лучшие условия по контракту и нажиться. «Спартаку» надо быть бдительным.

    Конечно, у Манфреда есть потенциал играть в европейском топ-клубе, но не нужно верить всему, что пишут СМИ. Это всего лишь трансферные слухи», – сказал Мостовой.

    • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
    • Его рыночная цена – 15 млн евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1734711183
    Поняли,агентишки?!Царь ваши намерения легко раскусил в зачатке,а всё потому,что футбольный человек,умеет чеканить, его мнение является истиной для всех
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    ...уефан
    1734712104
    ... Санёк, ты и сам бди, не нам же одним бдеть!)...
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