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    • Суперкомпьютер спрогнозировал нового чемпиона АПЛ и рекордно низкое место «Манчестер Юнайтед»

    Суперкомпьютер спрогнозировал нового чемпиона АПЛ и рекордно низкое место «Манчестер Юнайтед»

    Суперкомпьютер BetVictor дал прогноз на итоговую таблицу АПЛ-2024/25.

    Согласно его подсчетам, чемпионом станет «Ливерпуль», а «Манчестер Сити» финиширует только четвертым.

    Для «Манчестер Юнайтед» спрогнозировали 13-е место – рекордно низкое за всю историю Премьер-лиги.

    1. «Ливерпуль» – 92 очка
    2. «Челси» – 88 очков
    3. «Арсенал» – 80 очков
    4. «Манчестер Сити» – 74 очка
    5. «Астон Вилла» – 63 очка
    6. «Ньюкасл» – 61 очко
    7. «Тоттенхэм» – 60 очков
    8. «Брайтон» – 57 очков
    9. «Борнмут» – 55 очков
    10. «Ноттингем Форест» – 53 очка
    11. «Фулхэм» – 52 очка
    12. «Брентфорд» – 47 очков
    13. «Манчестер Юнайтед» – 45 очков
    14. «Кристал Пэлас» – 42 очка
    15. «Вест Хэм» – 40 очков
    16. «Эвертон» – 37 очков
    17. «Вулверхэмптон» – 35 очков
    18. «Лестер» – 32 очка
    19. «Ипсвич Таун» – 30 очков
    20. «Саутгемптон» – 20 очков

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    Источник: Goal

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    20.12.2024 20:55
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