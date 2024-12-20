Суперкомпьютер спрогнозировал нового чемпиона АПЛ и рекордно низкое место «Манчестер Юнайтед»

Суперкомпьютер BetVictor дал прогноз на итоговую таблицу АПЛ-2024/25.
Согласно его подсчетам, чемпионом станет «Ливерпуль», а «Манчестер Сити» финиширует только четвертым.
Для «Манчестер Юнайтед» спрогнозировали 13-е место – рекордно низкое за всю историю Премьер-лиги.
- «Ливерпуль» – 92 очка
- «Челси» – 88 очков
- «Арсенал» – 80 очков
- «Манчестер Сити» – 74 очка
- «Астон Вилла» – 63 очка
- «Ньюкасл» – 61 очко
- «Тоттенхэм» – 60 очков
- «Брайтон» – 57 очков
- «Борнмут» – 55 очков
- «Ноттингем Форест» – 53 очка
- «Фулхэм» – 52 очка
- «Брентфорд» – 47 очков
- «Манчестер Юнайтед» – 45 очков
- «Кристал Пэлас» – 42 очка
- «Вест Хэм» – 40 очков
- «Эвертон» – 37 очков
- «Вулверхэмптон» – 35 очков
- «Лестер» – 32 очка
- «Ипсвич Таун» – 30 очков
- «Саутгемптон» – 20 очков