Суперкомпьютер спрогнозировал нового чемпиона АПЛ и рекордно низкое место «Манчестер Юнайтед»

Суперкомпьютер BetVictor дал прогноз на итоговую таблицу АПЛ-2024/25.

Согласно его подсчетам, чемпионом станет «Ливерпуль», а «Манчестер Сити» финиширует только четвертым.

Для «Манчестер Юнайтед» спрогнозировали 13-е место – рекордно низкое за всю историю Премьер-лиги.