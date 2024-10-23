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    • Прогноз на точный счет матча «Бетис» – «Копенгаген», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бетис» – «Копенгаген», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Бетисом» и «Копенгагеном». Обе команды будут стремиться улучшить свои позиции после неоднозначного начала турнира.

    «Бетис»

    «Бетис» начал кампанию с поражения от «Легии» (0:1). Команда забивает недостаточно в последних матчах – всего 4 гола в последних 5 играх, и это ограничивает еe результативность. Однако «Бетис» также не позволяет соперникам сильно разгуляться: 4 пропущенных мяча в 5 матчах свидетельствуют о стабильно работающей обороне. Команда хорошо выступает на домашнем поле, не проигрывая в 6 из 8 последних встреч, что дает ей определенное преимущество.

    Последние матчи «Бетиса»:

    «Копенгаген»

    «Копенгаген» проиграл в первом туре «Ягеллонии» (1:2), но показывает хорошую форму в атаке, забивая в 3 последних матчах Лиги Конференций. Команда забила 10 голов в последних 5 играх, что подтверждает еe атакующий потенциал. Однако оборона «Копенгагена» также не безупречна – 6 пропущенных голов в 5 встречах. Команда способна набирать очки на выезде, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.

    Последние матчи «Копенгагена»:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч ранее, что делает этот матч непредсказуемым и увеличивает его значимость для обеих сторон.

    Статистика

    «Бетис»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

    «Копенгаген»

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Бетис» – «Копенгаген»

    Учитывая текущие формы команд, «Бетис» будет стараться использовать свое домашнее преимущество и улучшить атакующие показатели, а «Копенгаген» сделает ставку на свои сильные стороны в атаке. Вероятно, матч получится напряженным, с минимальным количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бетиса» – коэффициент 2.00
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Бетиса» за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровой формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Бетиса» с счетом 1:0.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Бетиса» за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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