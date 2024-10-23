24 октября 2024 года на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Бетисом» и «Копенгагеном». Обе команды будут стремиться улучшить свои позиции после неоднозначного начала турнира.
«Бетис»
«Бетис» начал кампанию с поражения от «Легии» (0:1). Команда забивает недостаточно в последних матчах – всего 4 гола в последних 5 играх, и это ограничивает еe результативность. Однако «Бетис» также не позволяет соперникам сильно разгуляться: 4 пропущенных мяча в 5 матчах свидетельствуют о стабильно работающей обороне. Команда хорошо выступает на домашнем поле, не проигрывая в 6 из 8 последних встреч, что дает ей определенное преимущество.
Последние матчи «Бетиса»:
- «Осасуна» 1:2 «Бетис»
- «Севилья» 1:0 «Бетис»
- «Легия» 1:0 «Бетис» (Лига Конференций)
- «Бетис» 1:0 «Эспаньол»
- «Лас-Пальмас» 1:1 «Бетис»
«Копенгаген»
«Копенгаген» проиграл в первом туре «Ягеллонии» (1:2), но показывает хорошую форму в атаке, забивая в 3 последних матчах Лиги Конференций. Команда забила 10 голов в последних 5 играх, что подтверждает еe атакующий потенциал. Однако оборона «Копенгагена» также не безупречна – 6 пропущенных голов в 5 встречах. Команда способна набирать очки на выезде, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.
Последние матчи «Копенгагена»:
- «Копенгаген» 3:1 «Вайле»
- «Силькеборг» 2:2 «Копенгаген»
- «Копенгаген» 1:2 «Ягеллония» (Лига Конференций)
- «Вайле» 1:2 «Копенгаген»
- «Кеге» 0:2 «Копенгаген»
Личные встречи
У команд не было личных встреч ранее, что делает этот матч непредсказуемым и увеличивает его значимость для обеих сторон.
Статистика
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах
«Копенгаген»
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Бетис» – «Копенгаген»
Учитывая текущие формы команд, «Бетис» будет стараться использовать свое домашнее преимущество и улучшить атакующие показатели, а «Копенгаген» сделает ставку на свои сильные стороны в атаке. Вероятно, матч получится напряженным, с минимальным количеством голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Бетиса» – коэффициент 2.00
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Бетиса» за коэффициент 2.00.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровой формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Бетиса» с счетом 1:0.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Бетиса» за коэффициент 7.50.