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Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Копенгагена», 2-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Копенгаген»