24.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 тур
Лига конференций, 2 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-2-3-2
13
Адриан
13
Родригес
4
Натан
3
Льоренте
5
Кардозо
5
Альтимира
10
Эз Абде
8
Форнальс
24
Руйбаль
6
Авила
94
Бакамбу
3-1-1-3-2
1
Тротт
14
Дикс
4
Хацидиакос
55
Перейра
36
Клем
21
Лерагер
8
Маттссон
7
Классон
10
Эльюнусси
13
Уэскас
16
Роберт
24
Руйбаль
2
Бельерин
2
Бельерин
24
Руйбаль
6
Авила
11
Диао
11
Диао
6
Авила
5
Кардозо
7
Хуанми
7
Хуанми
5
Кардозо
94
Бакамбу
9
Роке
9
Роке
94
Бакамбу
36
Клем
27
Делэни
27
Делэни
36
Клем
7
Классон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
7
Классон
8
Маттссон
17
Ларссон
17
Ларссон
8
Маттссон
Остались в запасе
Бетис
Копенгаген
31
Ману Гонсалес
ВР
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
17
Хесус Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
12
Тео Сандер
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
99
Элиас Ахури
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
31
Ману Гонсалес
ВР
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
17
Хесус Родригес
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
99
Элиас Ахури
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Бетис - Копенгаген
3
3
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
12
Офсайды
5
1
Количество передач
557
464
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Копенгагена», 2-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Копенгаген»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»