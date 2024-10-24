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  • «Бетис» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

«Бетис» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

24 октября 2024, 20:50
Бетис
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 тур
1 : 1
Завершен
Копенгаген
8' Э. Абде
77' К. Дикс (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
14
Кевин Дикс
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
7
Виктор Классон
(К) ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Роберт
ЦФ
13
Родриго Уэскас
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Бетис
31
Ману Гонсалес
ВР
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
5
Oliver Højer
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
3-2-3-2
13
Адриан
13
Родригес
4
Натан
3
Льоренте
5
Кардозо
5
Альтимира
10
Эз Абде
8
Форнальс
24
Руйбаль
6
Авила
94
Бакамбу
3-1-1-3-2
1
Тротт
14
Дикс
4
Хацидиакос
55
Перейра
36
Клем
21
Лерагер
8
Маттссон
7
Классон
10
Эльюнусси
13
Уэскас
16
Роберт
24
Руйбаль
2
Бельерин
2
Бельерин
24
Руйбаль
6
Авила
11
Диао
11
Диао
6
Авила
5
Кардозо
7
Хуанми
7
Хуанми
5
Кардозо
94
Бакамбу
9
Роке
9
Роке
94
Бакамбу
36
Клем
27
Делэни
27
Делэни
36
Клем
7
Классон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
7
Классон
8
Маттссон
17
Ларссон
17
Ларссон
8
Маттссон
Остались в запасе
Бетис
Копенгаген
31
Ману Гонсалес
ВР
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
17
Хесус Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
12
Тео Сандер
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
99
Элиас Ахури
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
31
Ману Гонсалес
ВР
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
17
Хесус Родригес
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
99
Элиас Ахури
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Бетис - Копенгаген
3
3
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
12
Офсайды
5
1
Количество передач
557
464
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Копенгагена», 2-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Копенгаген»

«Бетис» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Копенгаген Бетис
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