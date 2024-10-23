24 октября 2024 года на стадионе «Стожице» состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Олимпией» и ЛАСК. Оба коллектива стремятся улучшить свои позиции в группе и добыть важные очки.

«Олимпия»

«Олимпия» показала неплохую игру в последних домашних матчах, не проигрывая в 12 из 14 встреч. Команда стабильно забивает в своих играх, что подтверждает и результат прошлого матча против «Хайденхайма», где они уступили 1:2, но смогли отметиться голом. За последние 5 матчей команда забила 7 голов и пропустила всего 3, показывая хорошую игру в обороне.

Последние матчи «Олимпии»:

ЛАСК

ЛАСК в последних играх демонстрирует отличную форму, особенно в атаке. За 5 матчей австрийский клуб забил 13 голов и пропустил 4. Команда продолжает свою серию без поражений, не проигрывая в 6 матчах подряд. В прошлой встрече Лиги Конференций ЛАСК сыграл вничью с «Юргорденом» (2:2), показав атакующий футбол.

Последние матчи ЛАСК:

«Тироль» 1:2 ЛАСК

ЛАСК 4:0 «Аустрия Клагенфурт»

ЛАСК 2:2 «Юргорден»

«Рапид Вена» 1:1 ЛАСК

Union Mauer 0:4 ЛАСК

Личные встречи

Ранее команды не встречались. Это первый матч между «Олимпией» и ЛАСК, и отсутствие статистики личных встреч может создать некоторую неопределенность в плане возможного исхода.

Статистика

«Олимпия»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

ЛАСК

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Олимпия» – ЛАСК

Обе команды показывают стабильные результаты, но у ЛАСК заметно более мощная атака, что может стать решающим фактором в данном матче. «Олимпия» играет уверенно дома, однако ЛАСК продолжает свою победную серию и выглядит предпочтительнее в этом противостоянии.

Рекомендации для ставок:

Победа ЛАСК – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа ЛАСК за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих показателей и игровой формы команд наиболее вероятным исходом представляется победа ЛАСК с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу ЛАСК за коэффициент 7.00.