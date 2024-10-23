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    • Прогноз на точный счет матча «Олимпия» – ЛАСК, Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Олимпия» – ЛАСК, Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на стадионе «Стожице» состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Олимпией» и ЛАСК. Оба коллектива стремятся улучшить свои позиции в группе и добыть важные очки.

    «Олимпия»

    «Олимпия» показала неплохую игру в последних домашних матчах, не проигрывая в 12 из 14 встреч. Команда стабильно забивает в своих играх, что подтверждает и результат прошлого матча против «Хайденхайма», где они уступили 1:2, но смогли отметиться голом. За последние 5 матчей команда забила 7 голов и пропустила всего 3, показывая хорошую игру в обороне.

    Последние матчи «Олимпии»:

    ЛАСК

    ЛАСК в последних играх демонстрирует отличную форму, особенно в атаке. За 5 матчей австрийский клуб забил 13 голов и пропустил 4. Команда продолжает свою серию без поражений, не проигрывая в 6 матчах подряд. В прошлой встрече Лиги Конференций ЛАСК сыграл вничью с «Юргорденом» (2:2), показав атакующий футбол.

    Последние матчи ЛАСК:

    • «Тироль» 1:2 ЛАСК
    • ЛАСК 4:0 «Аустрия Клагенфурт»
    • ЛАСК 2:2 «Юргорден»
    • «Рапид Вена» 1:1 ЛАСК
    • Union Mauer 0:4 ЛАСК

    Личные встречи

    Ранее команды не встречались. Это первый матч между «Олимпией» и ЛАСК, и отсутствие статистики личных встреч может создать некоторую неопределенность в плане возможного исхода.

    Статистика

    «Олимпия»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

    ЛАСК

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Олимпия» – ЛАСК

    Обе команды показывают стабильные результаты, но у ЛАСК заметно более мощная атака, что может стать решающим фактором в данном матче. «Олимпия» играет уверенно дома, однако ЛАСК продолжает свою победную серию и выглядит предпочтительнее в этом противостоянии.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа ЛАСК – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа ЛАСК за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущих показателей и игровой формы команд наиболее вероятным исходом представляется победа ЛАСК с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу ЛАСК за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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