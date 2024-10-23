24 октября 2024 года на стадионе «Стожице» состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Олимпией» и ЛАСК. Оба коллектива стремятся улучшить свои позиции в группе и добыть важные очки.
«Олимпия»
«Олимпия» показала неплохую игру в последних домашних матчах, не проигрывая в 12 из 14 встреч. Команда стабильно забивает в своих играх, что подтверждает и результат прошлого матча против «Хайденхайма», где они уступили 1:2, но смогли отметиться голом. За последние 5 матчей команда забила 7 голов и пропустила всего 3, показывая хорошую игру в обороне.
Последние матчи «Олимпии»:
- «Нафта 1903» 0:1 «Олимпия»
- «Олимпия» 0:1 «Копер»
- «Хайденхайм» 2:1 «Олимпия»
- «Приморье» 0:2 «Олимпия»
- «Домжале» 0:3 «Олимпия»
ЛАСК
ЛАСК в последних играх демонстрирует отличную форму, особенно в атаке. За 5 матчей австрийский клуб забил 13 голов и пропустил 4. Команда продолжает свою серию без поражений, не проигрывая в 6 матчах подряд. В прошлой встрече Лиги Конференций ЛАСК сыграл вничью с «Юргорденом» (2:2), показав атакующий футбол.
Последние матчи ЛАСК:
- «Тироль» 1:2 ЛАСК
- ЛАСК 4:0 «Аустрия Клагенфурт»
- ЛАСК 2:2 «Юргорден»
- «Рапид Вена» 1:1 ЛАСК
- Union Mauer 0:4 ЛАСК
Личные встречи
Ранее команды не встречались. Это первый матч между «Олимпией» и ЛАСК, и отсутствие статистики личных встреч может создать некоторую неопределенность в плане возможного исхода.
Статистика
«Олимпия»
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах
ЛАСК
- Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Олимпия» – ЛАСК
Обе команды показывают стабильные результаты, но у ЛАСК заметно более мощная атака, что может стать решающим фактором в данном матче. «Олимпия» играет уверенно дома, однако ЛАСК продолжает свою победную серию и выглядит предпочтительнее в этом противостоянии.
Рекомендации для ставок:
- Победа ЛАСК – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа ЛАСК за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
С учетом текущих показателей и игровой формы команд наиболее вероятным исходом представляется победа ЛАСК с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу ЛАСК за коэффициент 7.00.