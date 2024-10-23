24 октября 2024 года на Городском стадионе Бачка-Топола пройдет матч второго тура Лиги Конференций между «ТСЦ Бачка Топола» и «Легия». Обе команды стремятся улучшить свое положение в группе и заработать важные очки.

«ТСЦ Бачка Топола»

Сербская команда показывает неплохие результаты на внутренней арене, но в еврокубках пока не удается набрать очки. В последнем матче Лиги Конференций «ТСЦ Бачка Топола» уступила «Астане» со счетом 0:1, показав слабую реализацию моментов. В последних пяти играх команда забила 9 голов, однако пропустила 6, что указывает на нестабильность в обороне. Несмотря на атакующий потенциал, недостаточная надежность в защите может стать ключевым фактором в предстоящем матче.

Последние матчи «ТСЦ Бачка Топола»:

«Раднички» 2:0 «ТСЦ Бачка Топола»

«ТСЦ Бачка Топола» 2:0 «Единство Уб»

«Астана» 1:0 «ТСЦ Бачка Топола»

«Чукарички» 1:2 «ТСЦ Бачка Топола»

«ТСЦ Бачка Топола» 5:2 «Нови-Пазар»

«Легия»

Польская «Легия» демонстрирует стабильную игру как в Лиге Конференций, так и в национальном чемпионате. В последнем еврокубковом матче они обыграли «Бетис» со счетом 1:0, что подтверждает их готовность к серьeзной борьбе. «Легия» забивает в каждом из последних матчей турнира и не пропускает в трех играх подряд. В последних пяти встречах команда забила 5 голов и пропустила 3, что подчеркивает их надежную оборону. На выезде «Легия» показывает хорошие результаты, что делает их фаворитами на предстоящий матч.

Последние матчи «Легии»:

Личные встречи

Команды не встречались ранее, поэтому обе стороны будут действовать осторожно в первые минуты матча, изучая тактику соперника и адаптируясь к его стилю игры.

Статистика

«ТСЦ Бачка Топола»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 2 поражения и 1 ничья в последних 5 матчах

«Легия»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «ТСЦ Бачка Топола» – «Легия»

Учитывая текущие формы команд и их результаты, «Легия» выглядит более уверенно благодаря своей надежной обороне и стабильным выступлениям в Лиге Конференций. «ТСЦ Бачка Топола» имеет проблемы с реализацией и пропускает в ключевые моменты, что может стать решающим фактором. Вероятнее всего, «Легия» сможет воспользоваться своими шансами и одержать минимальную победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Легия» – коэффициент 2.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Легия» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Исходя из текущей статистики и игровых показателей, наиболее вероятным исходом будет минимальная победа «Легия».

Рекомендация: 1:0 в пользу «Легия» за коэффициент 6.50.