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    • Прогноз на точный счет матча «Барселона» – «Бавария», Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Барселона» – «Бавария», Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    23 октября 2024 года на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией». Оба клуба стремятся укрепить свои позиции в группе и продемонстрировать свою силу на международной арене.

    «Барселона»

    «Барселона» находится в отличной форме, выиграв три последних матча. В Лиге чемпионов команда уверенно разгромила «Янг Бойз» со счетом 5:0. В последних пяти матчах «Барселона» забила 16 голов и пропустила 5, что указывает на стабильную атакующую игру и улучшение в обороне. В среднем «Барселона» забивает 3.20 гола за игру и пропускает 1.00 гола. Важно отметить, что команда забивает в 29 матчах подряд, что делает еe опасной на любом уровне.

    Последние 5 матчей «Барселоны»:

    «Бавария»

    «Бавария» также демонстрирует уверенную игру, несмотря на недавнее поражение от «Астон Виллы» в Лиге чемпионов (0:1). В последних пяти матчах команда забила 13 голов и пропустила 5. В среднем «Бавария» забивает 2.60 гола за игру и пропускает 1.00 гола. Важно отметить, что «Бавария» забивает в 26 из 28 последних матчей. Однако их оборона оставляет вопросы, так как они пропускали в четырех последних играх Лиги чемпионов.

    Последние 5 матчей «Баварии»:

    Личные встречи

    «Бавария» одержала победу в шести последних встречах против «Барселоны», что демонстрирует их превосходство в последних играх.

    Последние матчи:

    • Лига чемпионов. 26.10.2022: «Барселона» 0:3 «Бавария»
    • Лига чемпионов. 13.09.2022: «Бавария» 2:0 «Барселона»
    • Лига чемпионов. 08.12.2021: «Бавария» 3:0 «Барселона»

    Статистика

    «Барселона»:

    • Забивает в среднем: 3.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 16 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    «Бавария»:

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Барселоны» – коэффициент 2.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму команд и статистику их личных встреч, вероятным исходом является минимальная победа «Барселоны», несмотря на доминирование «Баварии» в последних играх.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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