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  • «Барселона» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

«Барселона» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

23 октября 2024, 20:50
Барселона
23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
4 : 1
Завершен
Бавария
1' Рафинья 36' Р. Левандовски 45' Рафинья 56' Рафинья
18' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
36
Жоау Палинья
ОП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
16
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пенья
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
4-2-2-2
1
Нойер
22
Геррейру
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
36
Палинья
7
Гнабри
17
Олисе
13
Мюллер
9
Кейн
8
Педри
16
Гави
16
Гави
8
Педри
7
Лопес
21
де Йонг
21
де Йонг
7
Лопес
11
Рафинья
20
Ольмо
20
Ольмо
11
Рафинья
10
Ямаль
31
Фати
31
Фати
10
Ямаль
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
36
Палинья
27
Горецка
27
Горецка
36
Палинья
22
Геррейру
27
Лаймер
27
Лаймер
22
Геррейру
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
Остались в запасе
Барселона
Бавария
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Барселона - Бавария
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
10
Офсайды
1
3
Количество передач
372
565
Сейвы
2
0
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Баварии», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Бавария»

«Барселона» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бавария Барселона
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