23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-2-2-1
1
Пенья
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
4-2-2-2
1
Нойер
22
Геррейру
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
36
Палинья
7
Гнабри
17
Олисе
13
Мюллер
9
Кейн
8
Педри
16
Гави
16
Гави
8
Педри
7
Лопес
21
де Йонг
21
де Йонг
7
Лопес
11
Рафинья
20
Ольмо
20
Ольмо
11
Рафинья
10
Ямаль
31
Фати
31
Фати
10
Ямаль
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
36
Палинья
27
Горецка
27
Горецка
36
Палинья
22
Геррейру
27
Лаймер
27
Лаймер
22
Геррейру
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
Остались в запасе
Барселона
Бавария
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Барселона - Бавария
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
10
Офсайды
1
3
Количество передач
372
565
Сейвы
2
0
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Баварии», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»