22 октября 2024 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» Д. Оба клуба стремятся улучшить свои позиции в группе, и эта игра станет важным испытанием для обоих коллективов.
«Реал»
«Реал Мадрид» показал свою силу в предыдущих матчах Лиги чемпионов, однако в последней игре уступил «Лиллю» (0:1). В последних пяти матчах команда забила 8 голов и пропустила 5, что свидетельствует о стабильной, но не идеальной игре в обороне. В среднем «Реал» забивает 1.60 гола за матч и пропускает 1.00 гола. Команда показывает стабильные результаты, забивая в 14 из 16 последних матчей. Однако стоит отметить, что они пропускают в 6 из 8 последних матчей.
Последние 5 матчей «Реала»:
- «Сельта» 1:2 «Реал Мадрид» (Ла Лига)
- «Реал Мадрид» 2:0 «Вильярреал» (Ла Лига)
- «Лилль» 1:0 «Реал Мадрид» (Лига чемпионов)
- «Атлетико» 1:1 «Реал Мадрид» (Ла Лига)
- «Реал Мадрид» 3:2 «Алавес» (Ла Лига)
«Боруссия» Д
«Боруссия» Д впечатляюще выиграла в предыдущем матче Лиги чемпионов у «Селтика» (7:1), демонстрируя свою атакующую мощь. В последних пяти матчах команда забила 15 голов и пропустила 11, что указывает на высокую результативность, но также на проблемы в обороне. В среднем «Боруссия» забивает 3.00 гола за игру, но пропускает 2.20 гола за матч. Несмотря на это, команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Лиги чемпионов.
Последние 5 матчей «Боруссии» Д:
- «Боруссия» Д 2:1 «Санкт-Паули» (Бундеслига)
- «Унион Берлин» 2:1 «Боруссия» Д (Бундеслига)
- «Боруссия» Д 7:1 «Селтик» (Лига чемпионов)
- «Боруссия» Д 4:2 «Бохум» (Бундеслига)
- «Штутгарт» 5:1 «Боруссия» Д (Бундеслига)
Личные встречи
- Лига чемпионов, 01.06.2024: «Боруссия» Д 0:2 «Реал Мадрид»
- Лига чемпионов, 06.12.2017: «Реал Мадрид» 3:2 «Боруссия» Д
- Лига чемпионов, 26.09.2017: «Боруссия» Д 1:3 «Реал Мадрид»
«Реал Мадрид» выиграл три последних встречи против «Боруссии» Д, что показывает уверенность команды в поединках с этим соперником. Эта статистика может сыграть психологическую роль и в предстоящей игре.
Статистика
«Реал»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
«Боруссия» Д:
- Забивает в среднем: 3.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 15 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
Рекомендации для ставок
- Победа «Реала» – коэффициент 1.95
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
Прогноз на точный счет
Учитывая атакующую форму обеих команд и их оборонительные недостатки, вероятным исходом станет победа «Реала» с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 3:2 в пользу «Реала» за коэффициент 9.00.