22 октября 2024 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» Д. Оба клуба стремятся улучшить свои позиции в группе, и эта игра станет важным испытанием для обоих коллективов.

«Реал Мадрид» показал свою силу в предыдущих матчах Лиги чемпионов, однако в последней игре уступил «Лиллю» (0:1). В последних пяти матчах команда забила 8 голов и пропустила 5, что свидетельствует о стабильной, но не идеальной игре в обороне. В среднем «Реал» забивает 1.60 гола за матч и пропускает 1.00 гола. Команда показывает стабильные результаты, забивая в 14 из 16 последних матчей. Однако стоит отметить, что они пропускают в 6 из 8 последних матчей.

Последние 5 матчей «Реала»:

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д впечатляюще выиграла в предыдущем матче Лиги чемпионов у «Селтика» (7:1), демонстрируя свою атакующую мощь. В последних пяти матчах команда забила 15 голов и пропустила 11, что указывает на высокую результативность, но также на проблемы в обороне. В среднем «Боруссия» забивает 3.00 гола за игру, но пропускает 2.20 гола за матч. Несмотря на это, команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Лиги чемпионов.

Последние 5 матчей «Боруссии» Д:

«Боруссия» Д 2:1 «Санкт-Паули» (Бундеслига)

«Унион Берлин» 2:1 «Боруссия» Д (Бундеслига)

«Боруссия» Д 7:1 «Селтик» (Лига чемпионов)

«Боруссия» Д 4:2 «Бохум» (Бундеслига)

«Штутгарт» 5:1 «Боруссия» Д (Бундеслига)

Личные встречи

Лига чемпионов, 01.06.2024: «Боруссия» Д 0:2 «Реал Мадрид»

«Боруссия» Д 0:2 «Реал Мадрид» Лига чемпионов, 06.12.2017: «Реал Мадрид» 3:2 «Боруссия» Д

«Реал Мадрид» 3:2 «Боруссия» Д Лига чемпионов, 26.09.2017: «Боруссия» Д 1:3 «Реал Мадрид»

«Реал Мадрид» выиграл три последних встречи против «Боруссии» Д, что показывает уверенность команды в поединках с этим соперником. Эта статистика может сыграть психологическую роль и в предстоящей игре.

Статистика

«Реал»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

«Боруссия» Д:

Забивает в среднем: 3.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 15 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

Рекомендации для ставок

Победа «Реала» – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Прогноз на точный счет

Учитывая атакующую форму обеих команд и их оборонительные недостатки, вероятным исходом станет победа «Реала» с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 3:2 в пользу «Реала» за коэффициент 9.00.