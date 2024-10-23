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    • Болельщик «Реала» отменил свадьбу ради посещения матча ЛЧ с «Боруссией Д»

    Болельщик «Реала» отменил свадьбу ради посещения матча ЛЧ с «Боруссией Д»

    Мексиканский фанат «Реала» Алан Рейес рассказал, на что ему пришлось пойти, чтобы побывать на вчерашней игре Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

    • Мадридцы дома победили со счетом 5:2.
    • После 1-го тайма они уступали 0:2.
    • В составе «Реала» хет-трик сделал Винисиус Жуниор.

    «Планировалось, что сегодня я женюсь, но покупая билет я не понял, что матч совпал с датой свадьбы.

    Поэтому я сразу же сделал то, что сделал бы любой фанат «Реала»: позвонил в церковь, отменил свадьбу, еду, музыку и дискотеку, чтобы увидеть мой клуб. В итоге я более чем доволен этим вечером.

    Моя невеста со мной не разговаривала. Я тоже не буду ее умолять. Если она любит меня, то простит, потому что она всегда знала, что я с «Реалом» до самой смерти», – заявил 22-летний Рейес.

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    Источник: Cadena Ser

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    Комментарии (1)
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    7:1
    1729715268
    сдаётся мне, невесте крупно повезло, что не связала свою жизнь с таким полудурком.
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