Болельщик «Реала» отменил свадьбу ради посещения матча ЛЧ с «Боруссией Д»

Мексиканский фанат «Реала» Алан Рейес рассказал, на что ему пришлось пойти, чтобы побывать на вчерашней игре Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Мадридцы дома победили со счетом 5:2.

После 1-го тайма они уступали 0:2.

В составе «Реала» хет-трик сделал Винисиус Жуниор.

«Планировалось, что сегодня я женюсь, но покупая билет я не понял, что матч совпал с датой свадьбы.

Поэтому я сразу же сделал то, что сделал бы любой фанат «Реала»: позвонил в церковь, отменил свадьбу, еду, музыку и дискотеку, чтобы увидеть мой клуб. В итоге я более чем доволен этим вечером.

Моя невеста со мной не разговаривала. Я тоже не буду ее умолять. Если она любит меня, то простит, потому что она всегда знала, что я с «Реалом» до самой смерти», – заявил 22-летний Рейес.