В понедельник, 21 октября, в 15-м туре Первой лиги состоится матч между командами «Чайка» и «Арсенал». Игра пройдет в Песчанокопском, начало – в 19:00 (мск).

«Чайка»

Команда набрала 18 очков и занимает 12-е место в таблице. У «Чайки» 4 победы, 6 ничьих и 4 поражения, разница мячей – 15:16.

Последние результаты «Чайки»:

«Арсенал»

Команда из Тулы идет на втором месте в таблице, набрав 26 очков. «Арсенал» одержал 6 побед, 8 раз сыграл вничью и не потерпел ни одного поражения.

Последние результаты «Арсенала»:

Прогноз на матч «Чайка» – «Арсенал»

Обе команды решают принципиально разные турнирные задачи – «Чайка» идет в середине таблицы, а вот туляки входят в группу лидеров Первой лиги. Впрочем, команда Александра Сторожука в последних матчах не может победить – безвыигрышная серия команды составляет пять матчей, а вот песчанокопцы чередуют победы, ничьи и поражения.

«Арсенал» фаворит предстоящего поединка, однако подстрахуемся и выберем двойной шанс. Наш прогноз – победа «Арсенала» или ничья (1.35).