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    • «Чайка» – «Арсенал»: прогноз на матч 15-го тура российской Первой лиги, 21 октября

    «Чайка» – «Арсенал»: прогноз на матч 15-го тура российской Первой лиги, 21 октября

    В понедельник, 21 октября, в 15-м туре Первой лиги состоится матч между командами «Чайка» и «Арсенал». Игра пройдет в Песчанокопском, начало – в 19:00 (мск).

    «Чайка»

    Команда набрала 18 очков и занимает 12-е место в таблице. У «Чайки» 4 победы, 6 ничьих и 4 поражения, разница мячей – 15:16.

    Последние результаты «Чайки»:

    «Арсенал»

    Команда из Тулы идет на втором месте в таблице, набрав 26 очков. «Арсенал» одержал 6 побед, 8 раз сыграл вничью и не потерпел ни одного поражения.

    Последние результаты «Арсенала»:

    Прогноз на матч «Чайка» – «Арсенал»

    Обе команды решают принципиально разные турнирные задачи – «Чайка» идет в середине таблицы, а вот туляки входят в группу лидеров Первой лиги. Впрочем, команда Александра Сторожука в последних матчах не может победить – безвыигрышная серия команды составляет пять матчей, а вот песчанокопцы чередуют победы, ничьи и поражения.

    «Арсенал» фаворит предстоящего поединка, однако подстрахуемся и выберем двойной шанс. Наш прогноз – победа «Арсенала» или ничья (1.35).

    Источник: «Бомбардир»

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