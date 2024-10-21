В понедельник, 21 октября, в 15-м туре Первой лиги состоится матч между командами «Чайка» и «Арсенал». Игра пройдет в Песчанокопском, начало – в 19:00 (мск).
«Чайка»
Команда набрала 18 очков и занимает 12-е место в таблице. У «Чайки» 4 победы, 6 ничьих и 4 поражения, разница мячей – 15:16.
Последние результаты «Чайки»:
- 17.10.24 «Чайка» – «Знамя Труда» – 2:0;
- 13.10.24 «Чайка» – «КАМАЗ» – 0:0;
- 06.10.24 «Сочи» – «Чайка» – 5:0.
«Арсенал»
Команда из Тулы идет на втором месте в таблице, набрав 26 очков. «Арсенал» одержал 6 побед, 8 раз сыграл вничью и не потерпел ни одного поражения.
Последние результаты «Арсенала»:
- 13.10.24 «Арсенал» – «Сочи» – 1:1;
- 05.10.24 «Родина» – «Арсенал» – 1:1;
- 29.09.24 «Арсенал» – «Уфа» – 0:0.
Прогноз на матч «Чайка» – «Арсенал»
Обе команды решают принципиально разные турнирные задачи – «Чайка» идет в середине таблицы, а вот туляки входят в группу лидеров Первой лиги. Впрочем, команда Александра Сторожука в последних матчах не может победить – безвыигрышная серия команды составляет пять матчей, а вот песчанокопцы чередуют победы, ничьи и поражения.
«Арсенал» фаворит предстоящего поединка, однако подстрахуемся и выберем двойной шанс. Наш прогноз – победа «Арсенала» или ничья (1.35).