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  • «Чайка» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2024

«Чайка» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2024

21 октября 2024, 17:50
Чайка
21.10.2024, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
18' В. Руденко 61' Д. Янов
20' М. Турищев (П) 79' М. Турищев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
34
Олег Дмитриев
АП
14
Малик Одейинка
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Штепа
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
61
Ужгин
45
Кармаев
10
Зарыпбеков
2
Пелих
7
Маляров
13
Янов
19
Руденко
7
Хохлачев
3-1-2-3-1
36
Левашов
20
Волков
22
Семенчук
21
Бердников
13
Кайнов
21
Раздорских
11
Ткачев
18
Попов
22
Цараев
9
Липовой
90
Турищев
99
Евдокимов
2
Нестеров
2
Нестеров
99
Евдокимов
13
Янов
10
Бамматгереев
10
Бамматгереев
13
Янов
19
Руденко
80
Арбузов
80
Арбузов
19
Руденко
11
Ткачев
10
Гелоян
10
Гелоян
11
Ткачев
21
Раздорских
14
Одейинка
14
Одейинка
21
Раздорских
Остались в запасе
Чайка
Арсенал
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Чайка - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Арсенала», 15-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Арсенал»

«Чайка» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Арсенал Чайка
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