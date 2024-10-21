21.10.2024, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 15 тур
Россия. Первая лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-3-1-1-2
1
Штепа
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
61
Ужгин
45
Кармаев
10
Зарыпбеков
2
Пелих
7
Маляров
13
Янов
19
Руденко
7
Хохлачев
3-1-2-3-1
36
Левашов
20
Волков
22
Семенчук
21
Бердников
13
Кайнов
21
Раздорских
11
Ткачев
18
Попов
22
Цараев
9
Липовой
90
Турищев
99
Евдокимов
2
Нестеров
2
Нестеров
99
Евдокимов
13
Янов
10
Бамматгереев
10
Бамматгереев
13
Янов
19
Руденко
80
Арбузов
80
Арбузов
19
Руденко
11
Ткачев
10
Гелоян
10
Гелоян
11
Ткачев
21
Раздорских
14
Одейинка
14
Одейинка
21
Раздорских
Остались в запасе
Чайка
Арсенал
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Чайка - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Арсенала», 15-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»