20 октября 2024 года на стадионе «Стад Океан» пройдет матч восьмого тура Лиги 1 между «Гавром» и «Лионом». Обе команды стремятся набрать важные очки, чтобы улучшить свои позиции в турнирной таблице.

«Гавр»

«Гавр» находится на 15-м месте в Лиге 1 с 6 очками после 7 туров. Команда не побеждает в последних четырех матчах и имеет проблемы в обороне, пропуская в каждом из последних пяти матчей. В последних пяти играх «Гавр» забил всего 4 гола, но пропустил 11. Основной бомбардир команды, Абдулайе Туре, забил 2 мяча в 7 матчах. Несмотря на наличие атакующего потенциала, оборонительные проблемы остаются ключевой слабостью «Гавра».

Последние матчи «Гавра»:

Брест 2:0 «Гавр»

«Гавр» 0:3 Лилль

Монако 3:1 «Гавр»

Тулуза 2:0 «Гавр»

«Гавр» 3:1 Осер

«Лион» располагается на 8-й позиции с 10 очками после 7 туров. Команда набрала неплохую форму, победив в последних четырех матчах. В последних пяти играх «Лион» забил 12 голов и пропустил только 5. Александр Ляказетт, лидер команды, забил 5 голов в 14 матчах и демонстрирует стабильную форму. «Лион» уверенно чувствует себя в атаке, и их статистика свидетельствует о доминировании над соперником в предстоящем матче.

Последние матчи «Лиона»:

«Лион» 2:0 Нант

Рейнджерс 1:4 «Лион» (Лига Европы)

Тулуза 1:2 «Лион»

«Лион» 2:0 Олимпиакос (Лига Европы)

«Лион» 2:3 Марсель

Личные встречи

«Лион» имеет преимущество в последних встречах с «Гавром», не проигрывая в 7 из 9 матчей. Тем не менее, прошлый сезон показал, что «Гавр» может доставить неприятности «Лиону», выиграв в одной из игр со счетом 3:1.

Последние встречи:

Статистика

«Гавр»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

«Лион»:

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Прогноз на матч «Гавр» – «Лион»

Исходя из текущей формы и статистики команд, «Лион» выглядит явным фаворитом. Атака «Лиона» действует уверенно, и команда показывает стабильные результаты в последних играх. «Гавр», напротив, испытывает трудности как в обороне, так и в атаке, что, скорее всего, приведет к их поражению.

Рекомендации для ставок:

Победа «Лиона» – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Лиона» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

С учетом игровой формы и результатов личных встреч наиболее вероятным исходом является победа «Лиона» с преимуществом в два мяча.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Лиона» за коэффициент 7.50.