20 октября 2024 года на стадионе «Стад Океан» пройдет матч восьмого тура Лиги 1 между «Гавром» и «Лионом». Обе команды стремятся набрать важные очки, чтобы улучшить свои позиции в турнирной таблице.
«Гавр»
«Гавр» находится на 15-м месте в Лиге 1 с 6 очками после 7 туров. Команда не побеждает в последних четырех матчах и имеет проблемы в обороне, пропуская в каждом из последних пяти матчей. В последних пяти играх «Гавр» забил всего 4 гола, но пропустил 11. Основной бомбардир команды, Абдулайе Туре, забил 2 мяча в 7 матчах. Несмотря на наличие атакующего потенциала, оборонительные проблемы остаются ключевой слабостью «Гавра».
Последние матчи «Гавра»:
- Брест 2:0 «Гавр»
- «Гавр» 0:3 Лилль
- Монако 3:1 «Гавр»
- Тулуза 2:0 «Гавр»
- «Гавр» 3:1 Осер
«Лион»
«Лион» располагается на 8-й позиции с 10 очками после 7 туров. Команда набрала неплохую форму, победив в последних четырех матчах. В последних пяти играх «Лион» забил 12 голов и пропустил только 5. Александр Ляказетт, лидер команды, забил 5 голов в 14 матчах и демонстрирует стабильную форму. «Лион» уверенно чувствует себя в атаке, и их статистика свидетельствует о доминировании над соперником в предстоящем матче.
Последние матчи «Лиона»:
- «Лион» 2:0 Нант
- Рейнджерс 1:4 «Лион» (Лига Европы)
- Тулуза 1:2 «Лион»
- «Лион» 2:0 Олимпиакос (Лига Европы)
- «Лион» 2:3 Марсель
Личные встречи
«Лион» имеет преимущество в последних встречах с «Гавром», не проигрывая в 7 из 9 матчей. Тем не менее, прошлый сезон показал, что «Гавр» может доставить неприятности «Лиону», выиграв в одной из игр со счетом 3:1.
Последние встречи:
- «Гавр» 3:1 «Лион» (14.01.2024)
- «Лион» 0:0 «Гавр» (17.09.2023)
- «Лион» 3:1 «Гавр» (15.02.2009)
Статистика
«Гавр»:
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
«Лион»:
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
Прогноз на матч «Гавр» – «Лион»
Исходя из текущей формы и статистики команд, «Лион» выглядит явным фаворитом. Атака «Лиона» действует уверенно, и команда показывает стабильные результаты в последних играх. «Гавр», напротив, испытывает трудности как в обороне, так и в атаке, что, скорее всего, приведет к их поражению.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Лиона» – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Лиона» за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
С учетом игровой формы и результатов личных встреч наиболее вероятным исходом является победа «Лиона» с преимуществом в два мяча.
Рекомендация: 2:0 в пользу «Лиона» за коэффициент 7.50.