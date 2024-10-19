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    • Прогноз на точный счет матча «Гавр» – «Лион», Лига 1, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Гавр» – «Лион», Лига 1, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Стад Океан» пройдет матч восьмого тура Лиги 1 между «Гавром» и «Лионом». Обе команды стремятся набрать важные очки, чтобы улучшить свои позиции в турнирной таблице.

    «Гавр»

    «Гавр» находится на 15-м месте в Лиге 1 с 6 очками после 7 туров. Команда не побеждает в последних четырех матчах и имеет проблемы в обороне, пропуская в каждом из последних пяти матчей. В последних пяти играх «Гавр» забил всего 4 гола, но пропустил 11. Основной бомбардир команды, Абдулайе Туре, забил 2 мяча в 7 матчах. Несмотря на наличие атакующего потенциала, оборонительные проблемы остаются ключевой слабостью «Гавра».

    Последние матчи «Гавра»:

    • Брест 2:0 «Гавр»
    • «Гавр» 0:3 Лилль
    • Монако 3:1 «Гавр»
    • Тулуза 2:0 «Гавр»
    • «Гавр» 3:1 Осер

    «Лион»

    «Лион» располагается на 8-й позиции с 10 очками после 7 туров. Команда набрала неплохую форму, победив в последних четырех матчах. В последних пяти играх «Лион» забил 12 голов и пропустил только 5. Александр Ляказетт, лидер команды, забил 5 голов в 14 матчах и демонстрирует стабильную форму. «Лион» уверенно чувствует себя в атаке, и их статистика свидетельствует о доминировании над соперником в предстоящем матче.

    Последние матчи «Лиона»:

    • «Лион» 2:0 Нант
    • Рейнджерс 1:4 «Лион» (Лига Европы)
    • Тулуза 1:2 «Лион»
    • «Лион» 2:0 Олимпиакос (Лига Европы)
    • «Лион» 2:3 Марсель

    Личные встречи

    «Лион» имеет преимущество в последних встречах с «Гавром», не проигрывая в 7 из 9 матчей. Тем не менее, прошлый сезон показал, что «Гавр» может доставить неприятности «Лиону», выиграв в одной из игр со счетом 3:1.

    Последние встречи:

    • «Гавр» 3:1 «Лион» (14.01.2024)
    • «Лион» 0:0 «Гавр» (17.09.2023)
    • «Лион» 3:1 «Гавр» (15.02.2009)

    Статистика

    «Гавр»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

    «Лион»:

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    Прогноз на матч «Гавр» – «Лион»

    Исходя из текущей формы и статистики команд, «Лион» выглядит явным фаворитом. Атака «Лиона» действует уверенно, и команда показывает стабильные результаты в последних играх. «Гавр», напротив, испытывает трудности как в обороне, так и в атаке, что, скорее всего, приведет к их поражению.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лиона» – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Лиона» за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    С учетом игровой формы и результатов личных встреч наиболее вероятным исходом является победа «Лиона» с преимуществом в два мяча.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Лиона» за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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