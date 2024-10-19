20 октября 2024 года на стадионе «Метрополитано» состоится матч 10-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Леганесом». «Атлетико» находится в верхней части турнирной таблицы и стремится сохранить место в зоне Лиги чемпионов, в то время как «Леганес» борется за выход из нижней половины таблицы.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает 3-е место в Ла Лиге, набрав 17 очков после 9 туров. Команда не проигрывает в 10 матчах подряд в рамках чемпионата, демонстрируя стабильность в обороне и атаке. Антуан Гризманн является лидером команды по забитым мячам, отметившись 3 голами в 11 матчах. «Атлетико» стабильно забивает в 6 последних играх, но имеет проблемы в обороне, пропуская в 3 последних матчах подряд.

Последние матчи «Атлетико»:

«Леганес»

«Леганес» занимает 17-е место с 8 очками. Команда играет вничью в 3 последних матчах и демонстрирует боевой дух, но имеет проблемы с результативностью, забивая всего 5 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды Хуан Крус забил 3 гола в 9 матчах. Оборона также испытывает трудности, пропуская по одному голу в среднем за игру.

Последние матчи «Леганеса»:

Личные встречи

«Атлетико» имеет преимущество в личных встречах с «Леганесом». В последних 9 матчах «Атлетико» не проигрывает этому сопернику. Важно отметить, что в трех последних играх против «Леганеса» «Атлетико» не пропускал ни одного гола, что подчеркивает их дисциплинированную оборону в матчах с этим соперником.

Последние встречи:

«Атлетико» 0:0 «Леганес»

«Леганес» 0:1 «Атлетико»

«Атлетико» 1:0 «Леганес»

Статистика

«Атлетико»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Леганес»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Прогноз на матч «Атлетико» – «Леганес»

Учитывая текущую форму «Атлетико», их стабильные результаты на домашнем поле и успешные выступления в матчах против «Леганеса», «Атлетико» является фаворитом этого поединка. Однако, с учетом того, что «Леганес» нередко навязывает борьбу и играет на ничью, можно ожидать закрытый и осторожный матч с минимальным числом голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атлетико» – коэффициент 1.50

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

«Атлетико» не пропустит – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

С учетом оборонительных показателей команд и их результатов в личных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Атлетико».

Рекомендация: 1:0 в пользу «Атлетико» за коэффициент 5.50.