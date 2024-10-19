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    • Прогноз на точный счет матча «Атлетико» – «Леганес», Испания. Ла Лига, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Атлетико» – «Леганес», Испания. Ла Лига, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Метрополитано» состоится матч 10-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Леганесом». «Атлетико» находится в верхней части турнирной таблицы и стремится сохранить место в зоне Лиги чемпионов, в то время как «Леганес» борется за выход из нижней половины таблицы.

    «Атлетико»

    «Атлетико» занимает 3-е место в Ла Лиге, набрав 17 очков после 9 туров. Команда не проигрывает в 10 матчах подряд в рамках чемпионата, демонстрируя стабильность в обороне и атаке. Антуан Гризманн является лидером команды по забитым мячам, отметившись 3 голами в 11 матчах. «Атлетико» стабильно забивает в 6 последних играх, но имеет проблемы в обороне, пропуская в 3 последних матчах подряд.

    Последние матчи «Атлетико»:

    «Леганес»

    «Леганес» занимает 17-е место с 8 очками. Команда играет вничью в 3 последних матчах и демонстрирует боевой дух, но имеет проблемы с результативностью, забивая всего 5 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды Хуан Крус забил 3 гола в 9 матчах. Оборона также испытывает трудности, пропуская по одному голу в среднем за игру.

    Последние матчи «Леганеса»:

    Личные встречи

    «Атлетико» имеет преимущество в личных встречах с «Леганесом». В последних 9 матчах «Атлетико» не проигрывает этому сопернику. Важно отметить, что в трех последних играх против «Леганеса» «Атлетико» не пропускал ни одного гола, что подчеркивает их дисциплинированную оборону в матчах с этим соперником.

    Последние встречи:

    • «Атлетико» 0:0 «Леганес»
    • «Леганес» 0:1 «Атлетико»
    • «Атлетико» 1:0 «Леганес»

    Статистика

    «Атлетико»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    «Леганес»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    Прогноз на матч «Атлетико» – «Леганес»

    Учитывая текущую форму «Атлетико», их стабильные результаты на домашнем поле и успешные выступления в матчах против «Леганеса», «Атлетико» является фаворитом этого поединка. Однако, с учетом того, что «Леганес» нередко навязывает борьбу и играет на ничью, можно ожидать закрытый и осторожный матч с минимальным числом голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Атлетико» – коэффициент 1.50
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • «Атлетико» не пропустит – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    С учетом оборонительных показателей команд и их результатов в личных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Атлетико».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Атлетико» за коэффициент 5.50.

    Источник: «Бомбардир»

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