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  • «Атлетико» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Атлетико» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 16:05
Атлетико
20.10.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 10 тур
3 : 1
Завершен
Леганес
69' А. Серлот 81' А. Гризманн 90+9' А. Серлот
34' И. Нею
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
91
Иван Нею
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Конор Галлахер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
22
Галан
2
Лангле
20
Молина
27
Витсель
6
Коке
8
Барриос
17
Рикельме
10
Корреа
9
Серлот
7
Гризманн
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
19
Розье
55
Гонсалес
22
Настасич
15
Эрнандес
13
Тапиа
91
Нею
8
Сиссе
19
Крус
19
Раба
24
де ла Фуэнте
2
Лангле
20
Хименес
20
Хименес
2
Лангле
6
Коке
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Коке
20
Молина
16
Лино
16
Лино
20
Молина
17
Рикельме
20
Симеоне
20
Симеоне
17
Рикельме
10
Корреа
19
Альварес
19
Альварес
10
Корреа
15
Эрнандес
15
Франкеса
15
Франкеса
15
Эрнандес
19
Раба
12
Лопес
12
Лопес
19
Раба
19
Крус
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
19
Крус
24
де ла Фуэнте
22
Аллер
22
Аллер
24
де ла Фуэнте
8
Сиссе
9
Гарсия
9
Гарсия
8
Сиссе
Остались в запасе
Атлетико
Леганес
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Атлетико - Леганес
5
1
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
8
Офсайды
0
1
Количество передач
569
340
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
3.49
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Леганеса», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Леганес»

«Атлетико» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леганес Атлетико
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