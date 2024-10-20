20.10.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 10 тур
Испания. Примера, 10 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
22
Галан
2
Лангле
20
Молина
27
Витсель
6
Коке
8
Барриос
17
Рикельме
10
Корреа
9
Серлот
7
Гризманн
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
19
Розье
55
Гонсалес
22
Настасич
15
Эрнандес
13
Тапиа
91
Нею
8
Сиссе
19
Крус
19
Раба
24
де ла Фуэнте
2
Лангле
20
Хименес
20
Хименес
2
Лангле
6
Коке
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Коке
20
Молина
16
Лино
16
Лино
20
Молина
17
Рикельме
20
Симеоне
20
Симеоне
17
Рикельме
10
Корреа
19
Альварес
19
Альварес
10
Корреа
15
Эрнандес
15
Франкеса
15
Франкеса
15
Эрнандес
19
Раба
12
Лопес
12
Лопес
19
Раба
19
Крус
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
19
Крус
24
де ла Фуэнте
22
Аллер
22
Аллер
24
де ла Фуэнте
8
Сиссе
9
Гарсия
9
Гарсия
8
Сиссе
Остались в запасе
Атлетико
Леганес
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Атлетико - Леганес
5
1
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
8
Офсайды
0
1
Количество передач
569
340
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
3.49
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Леганеса», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Леганес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»