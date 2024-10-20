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    • Примера. Гол Гризманна и дубль Сорлота принесли «Атлетико» волевую победу над «Леганесом» (3:1)

    Примера. Гол Гризманна и дубль Сорлота принесли «Атлетико» волевую победу над «Леганесом» (3:1)

    В матче 10-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома победил «Леганес» со счетом 3:1.

    Счет в игре открыли гости – на 34-й минуте отличился Иван Нею. Хозяева переломили ход встречи во втором тайме. Александр Сорлот сравнял счет на 69-й минуте, а Антуан Гризманн забил победный мяч на 81-й. На 90+10-й минуте норвежский форвард мадридцев оформил дубль.

    «Атлетико» идет без поражений в текущем чемпионате Испании. Команда занимает 3-е место с 20 очками после 10 туров.

    «Леганес» продлили безвыигрышную серию до 8 матчей подряд. Команда занимает 17-е место с 8 очками.

    Испания. Примера. 10-й тур

    Атлетико – Леганес – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нею, 34; 1:1 – Сорлот, 69; 2:1 – Гризманн, 81; 3:1 – Сорлот, 90+10.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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