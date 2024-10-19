20 октября 2024 года на стадионе «Сон Моиш» пройдет матч 10-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Райо Вальекано». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и постараются укрепить свои позиции, набрав важные очки в этом противостоянии.

«Мальорка»

«Мальорка» занимает 7-е место в Ла Лиге с 14 очками после 9 туров. Команда демонстрирует стабильную результативность, забивая в 6 последних матчах подряд. Однако, в последних трех встречах коллектив неизменно пропускает. Дани Родригес, с 2 голами в активе, остается главным бомбардиром команды. В домашних играх «Мальорка» показывает неплохие результаты, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей на своем поле.

Последние матчи «Мальорки»:

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» занимает 8-е место с 13 очками. Команда не проигрывает в 5 последних матчах Ла Лиги, что подчеркивает ее уверенную форму. Хорхе де Фрутос лидирует в команде по забитым мячам с 3 голами в 9 матчах. «Райо Вальекано» демонстрирует дисциплинированную игру в обороне, пропуская в среднем 0.80 гола за матч в последних пяти встречах.

Последние матчи «Райо Вальекано»:

Личные встречи

В личных встречах «Мальорка» имеет преимущество, не проигрывая «Райо Вальекано» в последних пяти матчах. В прошлом сезоне команды встречались дважды, и оба раза «Мальорка» победила. Эти результаты подчеркивают, что «Мальорка» комфортно себя чувствует в матчах с этим соперником, особенно играя на домашней арене.

Последние встречи:

«Мальорка» 2:1 «Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» 2:2 «Мальорка»

«Мальорка» 3:0 «Райо Вальекано»

Статистика

«Мальорка»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

«Райо Вальекано»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

Прогноз на матч «Мальорка» – «Райо Вальекано»

С учетом текущей формы и статистики обеих команд, можно ожидать напряженный матч с голами от обеих сторон. «Мальорка» будет иметь небольшое преимущество благодаря домашнему статусу, но «Райо Вальекано» демонстрирует стабильность в последних играх и способен навязать борьбу.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Ничья – коэффициент 3.30

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

Учитывая текущую статистику и форму команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с голами.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.