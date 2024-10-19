Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Мальорка» – «Райо Вальекано», Испания. Ла Лига, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Мальорка» – «Райо Вальекано», Испания. Ла Лига, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Сон Моиш» пройдет матч 10-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Райо Вальекано». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и постараются укрепить свои позиции, набрав важные очки в этом противостоянии.

    «Мальорка»

    «Мальорка» занимает 7-е место в Ла Лиге с 14 очками после 9 туров. Команда демонстрирует стабильную результативность, забивая в 6 последних матчах подряд. Однако, в последних трех встречах коллектив неизменно пропускает. Дани Родригес, с 2 голами в активе, остается главным бомбардиром команды. В домашних играх «Мальорка» показывает неплохие результаты, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей на своем поле.

    Последние матчи «Мальорки»:

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» занимает 8-е место с 13 очками. Команда не проигрывает в 5 последних матчах Ла Лиги, что подчеркивает ее уверенную форму. Хорхе де Фрутос лидирует в команде по забитым мячам с 3 голами в 9 матчах. «Райо Вальекано» демонстрирует дисциплинированную игру в обороне, пропуская в среднем 0.80 гола за матч в последних пяти встречах.

    Последние матчи «Райо Вальекано»:

    Личные встречи

    В личных встречах «Мальорка» имеет преимущество, не проигрывая «Райо Вальекано» в последних пяти матчах. В прошлом сезоне команды встречались дважды, и оба раза «Мальорка» победила. Эти результаты подчеркивают, что «Мальорка» комфортно себя чувствует в матчах с этим соперником, особенно играя на домашней арене.

    Последние встречи:

    • «Мальорка» 2:1 «Райо Вальекано»
    • «Райо Вальекано» 2:2 «Мальорка»
    • «Мальорка» 3:0 «Райо Вальекано»

    Статистика

    «Мальорка»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    «Райо Вальекано»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    Прогноз на матч «Мальорка» – «Райо Вальекано»

    С учетом текущей формы и статистики обеих команд, можно ожидать напряженный матч с голами от обеих сторон. «Мальорка» будет иметь небольшое преимущество благодаря домашнему статусу, но «Райо Вальекано» демонстрирует стабильность в последних играх и способен навязать борьбу.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Ничья – коэффициент 3.30

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую статистику и форму команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с голами.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:14
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 