19 октября 2024 года на стадионе «ЦСК Неман» пройдет матч 25 тура Высшей лиги Беларуси между командами «Неман» и «Слуцк». Обе команды находятся в хорошей форме, и матч обещает быть напряженным.

«Неман»

«Неман» уверенно держится на втором месте в турнире с 53 очками после 24 туров. Команда показывает стабильные результаты, не проигрывая в последних четырех матчах. Лидер команды, Павел Савицкий, забил 11 голов в 26 матчах. В последних пяти играх «Неман» забил 6 голов и пропустил 3. Защитная линия выглядит надежной, поскольку команда не пропускает в 4 последних матчах, что дает хозяевам преимущество в предстоящем поединке.

Последние матчи «Немана»:

«Слуцк»

«Слуцк» идет на шестом месте в турнирной таблице с 35 очками после 24 туров. Команда не проигрывает в 11 последних матчах, демонстрируя стабильную форму. Лидером атаки является Кирилл Цепенков, забивший 8 голов в 11 матчах. За последние пять игр «Слуцк» забил 5 голов и пропустил 2, что говорит о сбалансированной игре в обороне. Однако в выездных матчах команда иногда теряет очки, что может стать фактором в данном противостоянии.

Последние матчи «Слуцка»:

«Динамо» Брест 1:2 «Слуцк»

«Слуцк» 1:1 «Арсенал» Дзержинск

«Славия» Мозырь 0:0 «Слуцк»

«Слуцк» 0:0 «Шахтер» Солигорск

«Слуцк» 2:0 «Энергетик-БГУ»

Личные встречи

Исторически «Неман» имеет преимущество в матчах против «Слуцка», не проигрывая в 12 из последних 14 матчей против этого соперника. В предыдущих встречах «Неман» часто удерживал победу на своем поле, что может сыграть важную роль в предстоящем матче.

Последние встречи:

Статистика

«Неман» Забивает в среднем: 1.20 гола за матч Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч Забито в последних 5 матчах: 6 голов Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

«Слуцк» Забивает в среднем: 1.00 гола за матч Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч Забито в последних 5 матчах: 5 голов Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола



Прогноз на матч «Неман» – «Слуцк»

Учитывая текущую форму команд, а также статистику личных встреч, «Неман» выглядит более уверенно, особенно в домашних матчах. Ожидается, что хозяева смогут удержать преимущество и добиться победы. Однако «Слуцк» может создать сложности благодаря своей обороне, поэтому матч может быть напряженным.

Рекомендации для ставок:

Победа «Немана» – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Немана» за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Исходя из статистики и текущей формы, наиболее вероятным выглядит счет 1:0 в пользу «Немана».

Рекомендация: 1:0 в пользу «Немана» за 6.50.