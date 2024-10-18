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    • Прогноз на точный счет матча «Неман» – «Слуцк», Высшая лига Беларуси, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Неман» – «Слуцк», Высшая лига Беларуси, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «ЦСК Неман» пройдет матч 25 тура Высшей лиги Беларуси между командами «Неман» и «Слуцк». Обе команды находятся в хорошей форме, и матч обещает быть напряженным.

    «Неман»

    «Неман» уверенно держится на втором месте в турнире с 53 очками после 24 туров. Команда показывает стабильные результаты, не проигрывая в последних четырех матчах. Лидер команды, Павел Савицкий, забил 11 голов в 26 матчах. В последних пяти играх «Неман» забил 6 голов и пропустил 3. Защитная линия выглядит надежной, поскольку команда не пропускает в 4 последних матчах, что дает хозяевам преимущество в предстоящем поединке.

    Последние матчи «Немана»:

    «Слуцк»

    «Слуцк» идет на шестом месте в турнирной таблице с 35 очками после 24 туров. Команда не проигрывает в 11 последних матчах, демонстрируя стабильную форму. Лидером атаки является Кирилл Цепенков, забивший 8 голов в 11 матчах. За последние пять игр «Слуцк» забил 5 голов и пропустил 2, что говорит о сбалансированной игре в обороне. Однако в выездных матчах команда иногда теряет очки, что может стать фактором в данном противостоянии.

    Последние матчи «Слуцка»:

    Личные встречи

    Исторически «Неман» имеет преимущество в матчах против «Слуцка», не проигрывая в 12 из последних 14 матчей против этого соперника. В предыдущих встречах «Неман» часто удерживал победу на своем поле, что может сыграть важную роль в предстоящем матче.

    Последние встречи:

    Статистика

    • «Неман»

      • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
      • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
      • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
      • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    • «Слуцк»

      • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
      • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
      • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
      • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

    Прогноз на матч «Неман» – «Слуцк»

    Учитывая текущую форму команд, а также статистику личных встреч, «Неман» выглядит более уверенно, особенно в домашних матчах. Ожидается, что хозяева смогут удержать преимущество и добиться победы. Однако «Слуцк» может создать сложности благодаря своей обороне, поэтому матч может быть напряженным.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Немана» – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Немана» за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Исходя из статистики и текущей формы, наиболее вероятным выглядит счет 1:0 в пользу «Немана».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Немана» за 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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