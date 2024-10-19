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  • «Неман» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Неман» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 16:50
Неман
19.10.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Слуцк
25' С. Карпович 65' П. Савицкий (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
Слуцк
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Белов
8
Пантя
33
Карпович
20
Садовничий
4
Васильев
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
80
Гвет
2-3-2-2-1
30
Брановец
12
Былинкин
20
Мартьянов
29
Дубинец
28
Михнюк
27
Курлович
16
Семенов
9
Сычев
78
Ковалевич
9
Пушняков
37
Цепенков
24
Якимов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
24
Якимов
15
Евдокимов
19
Дайнеко
19
Дайнеко
15
Евдокимов
11
Алыкулов
8
Кухарчик
8
Кухарчик
11
Алыкулов
80
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
80
Гвет
Остались в запасе
Неман
Слуцк
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Неман - Слуцк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Слуцка», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман»«Слуцк»

«Неман» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Слуцк Неман
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