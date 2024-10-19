19.10.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
4-1-3-1-1
1
Белов
8
Пантя
33
Карпович
20
Садовничий
4
Васильев
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
80
Гвет
2-3-2-2-1
30
Брановец
12
Былинкин
20
Мартьянов
29
Дубинец
28
Михнюк
27
Курлович
16
Семенов
9
Сычев
78
Ковалевич
9
Пушняков
37
Цепенков
24
Якимов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
24
Якимов
15
Евдокимов
19
Дайнеко
19
Дайнеко
15
Евдокимов
11
Алыкулов
8
Кухарчик
8
Кухарчик
11
Алыкулов
80
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
80
Гвет
Остались в запасе
Неман
Слуцк
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Неман - Слуцк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Слуцка», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Слуцк»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»