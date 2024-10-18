19 октября 2024 года на стадионе Stadio Giuseppe Sinigaglia пройдет матч 8-го тура итальянской Серии А между «Комо» и «Пармой». Обе команды находятся в нижней части таблицы и будут стремиться заработать важные очки, чтобы подняться выше.

«Комо»

«Комо» после 7 туров занимает 14-е место с 8 очками. Команда демонстрирует атакующий футбол, забивая в 4 последних матчах, но при этом страдает защита – «Комо» пропускает в каждом из последних 7 матчей Серии А. Лучший бомбардир команды – Патрик Кутроне, на его счету 5 голов в 8 матчах. В последних 5 играх «Комо» забил 9 голов, но пропустил 10. Несмотря на неустойчивую игру в защите, команда стабильно создает моменты в атаке.

Последние матчи «Комо»:

«Парма»

«Парма» занимает 15-е место с 6 очками после 7 туров. Команда не может выиграть в последних 5 матчах, но продолжает стабильно забивать. Деннис Ман – лидер атак, забивший 3 гола в 8 матчах. В последних 5 играх «Парма» забила 7 голов и пропустила 10, что указывает на проблемы в обороне. В последних матчах команда регулярно пропускает, что делает еe уязвимой.

Последние матчи «Пармы»:

Личные встречи

В личных встречах «Парма» имеет преимущество, не проигрывая «Комо» в 7 из 8 последних матчей. Однако, несмотря на это, в последних трех играх, где «Комо» принимал «Парму» на своем поле, результат часто был ничейным или победа одной из команд минимальной.

Последние встречи:

«Комо» 1:1 «Парма» (2024)

«Парма» 2:1 «Комо» (2023)

«Комо» 2:0 «Парма» (2023)

Статистика

«Комо»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

«Парма»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

0 побед, 2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Комо» – «Парма»

Обе команды испытывают проблемы в обороне и пропускают почти в каждом матче. «Комо» показывает более агрессивную игру дома, а «Парма» не может найти свою форму на выезде. Учитывая статистику и форму команд, можно ожидать открытый матч с голами с обеих сторон. Вполне вероятно, что «Комо» сможет использовать свои моменты на домашнем стадионе и одержать минимальную победу.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.65

Победа «Комо» – коэффициент 2.20

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Комо» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Комо» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Комо» за 8.00.