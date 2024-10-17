18 октября 2024 года состоится матч 7 тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем», лидером чемпионата, и «Аль-Фейхой». Хозяева поля продолжают доминировать в лиге, тогда как гости борются за выход из нижней части турнирной таблицы.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» находится на первом месте с 18 очками после 6 туров. Команда показывает отличные результаты, одержав победы в 8 последних матчах. Лучшая атака турнира, возглавляемая Александаром Митровичем, который забил 13 голов в 11 матчах, является главной угрозой для соперников. «Аль-Хиляль» стабильно забивает – 18 голов за 6 игр – и пропустил всего 4 гола за последние 5 матчей. Тем не менее, команда пропускает в трех последних встречах подряд, что указывает на возможность для соперников воспользоваться ошибками в обороне.

Последние матчи «Аль-Хиляля»:

«Аль-Ахли» Джидда 1:2 «Аль-Хиляль» (Высшая лига)

«Аль-Хиляль» 5:0 «Аль-Шорта» (Лига чемпионов Азии)

«Аль-Холуд» 2:4 «Аль-Хиляль» (Высшая лига)

Al Bukayriyah 0:1 «Аль-Хиляль» (Кубок короля)

«Аль-Хиляль» 3:1 «Аль-Иттихад» Джидда (Высшая лига)

«Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» занимает 14 место с 5 очками после 6 туров. Команда не проигрывает в трех последних матчах, однако ей не хватает стабильности на выезде, где она не может выиграть в последних 6 встречах. Лучший бомбардир команды Ренцо Лопес забил 3 гола в 5 матчах, что делает его ключевым игроком в атаке. В последних 5 матчах «Аль-Фейха» забила 8 голов и пропустила 7, что свидетельствует о неустойчивости в обороне.

Последние матчи «Аль-Фейхи»:

Личные встречи

В последних встречах между «Аль-Хилялем» и «Аль-Фейхой» преимущество остается за хозяевами. В последних 5 матчах «Аль-Хиляль» одержал 4 победы и один раз сыграл вничью. В последнем очном противостоянии в декабре 2023 года «Аль-Хиляль» выиграл на выезде 2:0.

Последние встречи:

Статистика

«Аль-Хиляль»

Забивает в среднем: 3.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 15 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

Забивает в 30 последних матчах

«Аль-Фейха»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Не выигрывает в 6 последних матчах на выезде

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Фейха»

«Аль-Хиляль» является явным фаворитом матча благодаря своей мощной атаке и стабильным результатам. «Аль-Фейха» борется за стабильность, но их оборонительные проблемы могут сыграть ключевую роль в этом матче. Ожидается, что хозяева уверенно победят, но гости также могут создать моменты благодаря своим атакующим возможностям.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Хиляля» – коэффициент 1.30

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Рекомендация: Победа «Аль-Хиляля» за коэффициент 1.30.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом является победа «Аль-Хиляля» со счетом 3:1, учитывая атакующую мощь хозяев и нестабильную оборону гостей.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Хиляля» за коэффициент 9.00.