Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Фейха», Высшая лига Саудовской Аравии, 18 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Фейха», Высшая лига Саудовской Аравии, 18 октября 2024 года

    18 октября 2024 года состоится матч 7 тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем», лидером чемпионата, и «Аль-Фейхой». Хозяева поля продолжают доминировать в лиге, тогда как гости борются за выход из нижней части турнирной таблицы.

    «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» находится на первом месте с 18 очками после 6 туров. Команда показывает отличные результаты, одержав победы в 8 последних матчах. Лучшая атака турнира, возглавляемая Александаром Митровичем, который забил 13 голов в 11 матчах, является главной угрозой для соперников. «Аль-Хиляль» стабильно забивает – 18 голов за 6 игр – и пропустил всего 4 гола за последние 5 матчей. Тем не менее, команда пропускает в трех последних встречах подряд, что указывает на возможность для соперников воспользоваться ошибками в обороне.

    Последние матчи «Аль-Хиляля»:

    «Аль-Фейха»

    «Аль-Фейха» занимает 14 место с 5 очками после 6 туров. Команда не проигрывает в трех последних матчах, однако ей не хватает стабильности на выезде, где она не может выиграть в последних 6 встречах. Лучший бомбардир команды Ренцо Лопес забил 3 гола в 5 матчах, что делает его ключевым игроком в атаке. В последних 5 матчах «Аль-Фейха» забила 8 голов и пропустила 7, что свидетельствует о неустойчивости в обороне.

    Последние матчи «Аль-Фейхи»:

    • «Аль-Вахда» Мекка 2:2 «Аль-Фейха» (Высшая лига)
    • «Аль-Фейха» 2:0 «Аль-Рияд» (Высшая лига)
    • «Аль-Фейха» 4:0 «Аль-Батин» (Кубок короля)
    • «Аль-Халидж» 0:0 «Аль-Фейха» (Высшая лига)
    • «Аль-Фейха» 0:5 «Аль-Раэд» (Высшая лига)

    Личные встречи

    В последних встречах между «Аль-Хилялем» и «Аль-Фейхой» преимущество остается за хозяевами. В последних 5 матчах «Аль-Хиляль» одержал 4 победы и один раз сыграл вничью. В последнем очном противостоянии в декабре 2023 года «Аль-Хиляль» выиграл на выезде 2:0.

    Последние встречи:

    • «Аль-Фейха» 0:2 «Аль-Хиляль» (2023)
    • «Аль-Хиляль» 1:1 «Аль-Фейха» (2023)
    • «Аль-Фейха» 0:2 «Аль-Хиляль» (2023)
    • «Аль-Хиляль» 2:0 «Аль-Фейха» (2022)
    • «Аль-Фейха» 1:0 «Аль-Хиляль» (2022)

    Статистика

    «Аль-Хиляль»

    • Забивает в среднем: 3.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 15 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • Забивает в 30 последних матчах

    «Аль-Фейха»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • Не выигрывает в 6 последних матчах на выезде

    Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Фейха»

    «Аль-Хиляль» является явным фаворитом матча благодаря своей мощной атаке и стабильным результатам. «Аль-Фейха» борется за стабильность, но их оборонительные проблемы могут сыграть ключевую роль в этом матче. Ожидается, что хозяева уверенно победят, но гости также могут создать моменты благодаря своим атакующим возможностям.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аль-Хиляля» – коэффициент 1.30
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

    Рекомендация: Победа «Аль-Хиляля» за коэффициент 1.30.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом является победа «Аль-Хиляля» со счетом 3:1, учитывая атакующую мощь хозяев и нестабильную оборону гостей.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Хиляля» за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:09
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 