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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

«Аль-Хиляль» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

18 октября 2024, 16:50
Аль-Хиляль
18.10.2024, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Фейха
5' М. Леонардо 65' С. Аль-Давсари 81' М. Аль-Кахтани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
(К) ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Фарис Абди
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
31
Ренцо Лопес
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Хиляль
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
2
Vinicius Rangel
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
27
Redha Alabdullah
ЦФ
4-1-1-2-2
17
Аль-Ями
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
38
Леонардо
4-1-3-2
1
Аль-Дукайл
2
Аль-Рашиди
6
Смоллинг
25
Абди
4
Аль-Хайбари
60
Аль-Кааби
8
Посуэло
7
Аль-Харти
29
Шукуров
10
Сакала
31
Лопес
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
8
Невеш
28
Канно
28
Канно
8
Невеш
10
Малком
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
10
Малком
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
29
Аль-Давсари
25
Абди
2
2
25
Абди
2
Аль-Рашиди
22
Аль-Бакави
22
Аль-Бакави
2
Аль-Рашиди
29
Шукуров
59
Цимирот
59
Цимирот
29
Шукуров
60
Аль-Кааби
14
Аль-Биши
14
Аль-Биши
60
Аль-Кааби
8
Посуэло
8
Аль-Хараджин
8
Аль-Хараджин
8
Посуэло
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Фейха
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
52
Орландо Москера
ВР
6
Сауд Зидан
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
27
Redha Alabdullah
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
52
Орландо Москера
ВР
6
Сауд Зидан
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
27
Redha Alabdullah
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Фейха
2
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
17
12
Офсайды
3
5
Количество передач
616
369
Сейвы
3
6
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Фейха», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль»«Аль-Фейха»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Аль-Хиляль
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