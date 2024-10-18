18.10.2024, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-1-2-2
17
Аль-Ями
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
38
Леонардо
4-1-3-2
1
Аль-Дукайл
2
Аль-Рашиди
6
Смоллинг
25
Абди
4
Аль-Хайбари
60
Аль-Кааби
8
Посуэло
7
Аль-Харти
29
Шукуров
10
Сакала
31
Лопес
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
8
Невеш
28
Канно
28
Канно
8
Невеш
10
Малком
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
10
Малком
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
29
Аль-Давсари
25
Абди
2
2
25
Абди
2
Аль-Рашиди
22
Аль-Бакави
22
Аль-Бакави
2
Аль-Рашиди
29
Шукуров
59
Цимирот
59
Цимирот
29
Шукуров
60
Аль-Кааби
14
Аль-Биши
14
Аль-Биши
60
Аль-Кааби
8
Посуэло
8
Аль-Хараджин
8
Аль-Хараджин
8
Посуэло
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Фейха
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
52
Орландо Москера
ВР
6
Сауд Зидан
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
27
Redha Alabdullah
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
52
Орландо Москера
ВР
6
Сауд Зидан
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
27
Redha Alabdullah
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Фейха
2
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
17
12
Офсайды
3
5
Количество передач
616
369
Сейвы
3
6
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Фейха», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Фейха»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»