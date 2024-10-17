18 октября 2024 года на стадионе Мендисорроса состоится матч 10 тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Вальядолидом». Оба клуба находятся на разных участках турнирной таблицы, и эта встреча может оказать влияние на их положение в борьбе за очки.
«Алавес»
«Алавес» занимает 13 место с 10 очками после 9 туров. Команда испытывает серию неудач, проиграв последние три матча в Ла Лиге, включая поражение от «Барселоны» со счетом 0:3. Лучший бомбардир команды Тони Мартинес забил 2 гола в 6 матчах, и несмотря на проблемы в обороне, «Алавес» демонстрирует неплохую результативность, забив 6 голов в последних пяти играх. Однако в защите команда пропустила 12 голов за этот же период.
Последние матчи «Алавеса»:
- «Алавес» 0:3 «Барселона» (Ла Лига)
- «Хетафе» 2:0 «Алавес» (Ла Лига)
- «Реал Мадрид» 3:2 «Алавес» (Ла Лига)
- «Алавес» 2:1 «Севилья» (Ла Лига)
- «Эспаньол» 3:2 «Алавес» (Ла Лига)
«Вальядолид»
«Вальядолид» находится на 19 месте с 5 очками после 9 туров и также переживает сложный период, проиграв последние четыре матча Ла Лиги. Рауль Моро – лучший бомбардир команды с 2 голами в 9 матчах. Команда забивает в трех последних играх, но их оборона продолжает испытывать проблемы – 9 пропущенных голов за последние пять игр.
Последние матчи «Вальядолида»:
- «Леганес» 3:1 «Вальядолид» (Товарищеский матч)
- «Вальядолид» 1:2 «Райо Вальекано» (Ла Лига)
- «Вальядолид» 1:2 «Мальорка» (Ла Лига)
- «Севилья» 2:1 «Вальядолид» (Ла Лига)
- «Вальядолид» 0:0 «Реал Сосьедад» (Ла Лига)
Личные встречи
«Алавес» имеет преимущество в последних встречах с «Вальядолидом», выиграв три последних очных матча. «Вальядолид» в этих играх не забивал, что может говорить о трудностях команды в атаке против «Алавеса». Последняя встреча в январе 2023 года завершилась минимальной победой «Алавеса» 1:0.
Последние встречи:
- «Алавес» 1:0 «Вальядолид» (2023)
- «Алавес» 1:0 «Вальядолид» (2021)
- «Вальядолид» 0:2 «Алавес» (2020)
Статистика
«Алавес»
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
- Проигрывает в 3 последних матчах
«Вальядолид»
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- Проигрывает в 4 последних матчах
Прогноз на матч «Алавес» – «Вальядолид»
Обе команды находятся в кризисе, и их обороны продолжают допускать ошибки. «Алавес» имеет преимущество домашнего поля и успешную историю личных встреч, что делает его фаворитом предстоящего матча. Ожидается, что хозяева смогут добиться победы, но, учитывая слабость оборон обеих команд, возможен обмен голами.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Алавеса» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Алавеса» за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы обеих команд наиболее вероятным исходом является победа «Алавеса» со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Алавеса» за коэффициент 8.50.