18 октября 2024 года на стадионе Мендисорроса состоится матч 10 тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Вальядолидом». Оба клуба находятся на разных участках турнирной таблицы, и эта встреча может оказать влияние на их положение в борьбе за очки.

«Алавес»

«Алавес» занимает 13 место с 10 очками после 9 туров. Команда испытывает серию неудач, проиграв последние три матча в Ла Лиге, включая поражение от «Барселоны» со счетом 0:3. Лучший бомбардир команды Тони Мартинес забил 2 гола в 6 матчах, и несмотря на проблемы в обороне, «Алавес» демонстрирует неплохую результативность, забив 6 голов в последних пяти играх. Однако в защите команда пропустила 12 голов за этот же период.

Последние матчи «Алавеса»:

«Вальядолид»

«Вальядолид» находится на 19 месте с 5 очками после 9 туров и также переживает сложный период, проиграв последние четыре матча Ла Лиги. Рауль Моро – лучший бомбардир команды с 2 голами в 9 матчах. Команда забивает в трех последних играх, но их оборона продолжает испытывать проблемы – 9 пропущенных голов за последние пять игр.

Последние матчи «Вальядолида»:

Личные встречи

«Алавес» имеет преимущество в последних встречах с «Вальядолидом», выиграв три последних очных матча. «Вальядолид» в этих играх не забивал, что может говорить о трудностях команды в атаке против «Алавеса». Последняя встреча в январе 2023 года завершилась минимальной победой «Алавеса» 1:0.

Последние встречи:

Статистика

«Алавес»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

Проигрывает в 3 последних матчах

«Вальядолид»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

Проигрывает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Алавес» – «Вальядолид»

Обе команды находятся в кризисе, и их обороны продолжают допускать ошибки. «Алавес» имеет преимущество домашнего поля и успешную историю личных встреч, что делает его фаворитом предстоящего матча. Ожидается, что хозяева смогут добиться победы, но, учитывая слабость оборон обеих команд, возможен обмен голами.

Рекомендации для ставок:

Победа «Алавеса» – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Алавеса» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы обеих команд наиболее вероятным исходом является победа «Алавеса» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Алавеса» за коэффициент 8.50.