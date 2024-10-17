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    • Прогноз на точный счет матча «Алавес» – «Вальядолид», Ла Лига, 18 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Алавес» – «Вальядолид», Ла Лига, 18 октября 2024 года

    18 октября 2024 года на стадионе Мендисорроса состоится матч 10 тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Вальядолидом». Оба клуба находятся на разных участках турнирной таблицы, и эта встреча может оказать влияние на их положение в борьбе за очки.

    «Алавес»

    «Алавес» занимает 13 место с 10 очками после 9 туров. Команда испытывает серию неудач, проиграв последние три матча в Ла Лиге, включая поражение от «Барселоны» со счетом 0:3. Лучший бомбардир команды Тони Мартинес забил 2 гола в 6 матчах, и несмотря на проблемы в обороне, «Алавес» демонстрирует неплохую результативность, забив 6 голов в последних пяти играх. Однако в защите команда пропустила 12 голов за этот же период.

    Последние матчи «Алавеса»:

    • «Алавес» 0:3 «Барселона» (Ла Лига)
    • «Хетафе» 2:0 «Алавес» (Ла Лига)
    • «Реал Мадрид» 3:2 «Алавес» (Ла Лига)
    • «Алавес» 2:1 «Севилья» (Ла Лига)
    • «Эспаньол» 3:2 «Алавес» (Ла Лига)

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» находится на 19 месте с 5 очками после 9 туров и также переживает сложный период, проиграв последние четыре матча Ла Лиги. Рауль Моро – лучший бомбардир команды с 2 голами в 9 матчах. Команда забивает в трех последних играх, но их оборона продолжает испытывать проблемы – 9 пропущенных голов за последние пять игр.

    Последние матчи «Вальядолида»:

    Личные встречи

    «Алавес» имеет преимущество в последних встречах с «Вальядолидом», выиграв три последних очных матча. «Вальядолид» в этих играх не забивал, что может говорить о трудностях команды в атаке против «Алавеса». Последняя встреча в январе 2023 года завершилась минимальной победой «Алавеса» 1:0.

    Последние встречи:

    • «Алавес» 1:0 «Вальядолид» (2023)
    • «Алавес» 1:0 «Вальядолид» (2021)
    • «Вальядолид» 0:2 «Алавес» (2020)

    Статистика

    «Алавес»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
    • Проигрывает в 3 последних матчах

    «Вальядолид»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • Проигрывает в 4 последних матчах

    Прогноз на матч «Алавес» – «Вальядолид»

    Обе команды находятся в кризисе, и их обороны продолжают допускать ошибки. «Алавес» имеет преимущество домашнего поля и успешную историю личных встреч, что делает его фаворитом предстоящего матча. Ожидается, что хозяева смогут добиться победы, но, учитывая слабость оборон обеих команд, возможен обмен голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Алавеса» – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Алавеса» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы обеих команд наиболее вероятным исходом является победа «Алавеса» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Алавеса» за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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