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  • «Алавес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

«Алавес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

18 октября 2024, 20:50
Алавес
18.10.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 3
Завершен
Вальядолид
6' Т. Мартинес 90+7' Кике
17' М. Силла (П) 72' С. Амалла (П) 76' Ануар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
6
Андер Гевара
(К) ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
34
Рауль Часко
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Ануар
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
23
Alejandro Jay
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
71
Кике Перес
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
4-3-2-1
1
Сивера
24
Диарра
3
Санчес
5
Абкар
14
Теналья
6
Гевара
8
Бланко
18
Гуриди
17
Конечны
7
Висенте
11
Мартинес
4-4-2
1
Хейн
2
Перес
15
Санчес
15
Джемерт
4
Торрес
21
Мартин
23
Ануар
21
Амалла
34
Часко
14
Силла
18
Моро
8
Бланко
19
Хордан
19
Хордан
8
Бланко
17
Конечны
15
Ромеро
15
Ромеро
17
Конечны
11
Мартинес
21
Реббах
21
Реббах
11
Мартинес
18
Гуриди
12
Вильялибре
12
Вильялибре
18
Гуриди
6
Гевара
19
Кике
19
Кике
6
Гевара
23
Ануар
24
Юрич
24
Юрич
23
Ануар
21
Амалла
23
Месегер
23
Месегер
21
Амалла
14
Силла
9
Латаса
9
Латаса
14
Силла
Остались в запасе
Алавес
Вальядолид
25
Хесус Овоно
ВР
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
23
Alejandro Jay
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Андре Феррейра
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
23
Alejandro Jay
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Алавес - Вальядолид
5
1
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
14
Офсайды
3
1
Количество передач
418
248
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
67
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.49
2.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Вальядолида», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес»«Вальядолид»

«Алавес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вальядолид Алавес
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