18.10.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
Испания. Примера, 10 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-3-2-1
1
Сивера
24
Диарра
3
Санчес
5
Абкар
14
Теналья
6
Гевара
8
Бланко
18
Гуриди
17
Конечны
7
Висенте
11
Мартинес
4-4-2
1
Хейн
2
Перес
15
Санчес
15
Джемерт
4
Торрес
21
Мартин
23
Ануар
21
Амалла
34
Часко
14
Силла
18
Моро
8
Бланко
19
Хордан
19
Хордан
8
Бланко
17
Конечны
15
Ромеро
15
Ромеро
17
Конечны
11
Мартинес
21
Реббах
21
Реббах
11
Мартинес
18
Гуриди
12
Вильялибре
12
Вильялибре
18
Гуриди
6
Гевара
19
Кике
19
Кике
6
Гевара
23
Ануар
24
Юрич
24
Юрич
23
Ануар
21
Амалла
23
Месегер
23
Месегер
21
Амалла
14
Силла
9
Латаса
9
Латаса
14
Силла
Остались в запасе
Алавес
Вальядолид
25
Хесус Овоно
ВР
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
23
Alejandro Jay
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Андре Феррейра
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
23
Alejandro Jay
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Алавес - Вальядолид
5
1
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
14
Офсайды
3
1
Количество передач
418
248
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
67
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.49
2.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Вальядолида», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Вальядолид»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»