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    • Мостовой – о своей болезни: «Камни эти живут сами по себе и непонятно, что от них ждать»

    Мостовой – о своей болезни: «Камни эти живут сами по себе и непонятно, что от них ждать»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что его выписали из больницы.

    «Все хорошо, сегодня уехал домой. Но буду оставаться под наблюдением врачей после выписки из больницы. Потому что камни эти живут сами по себе и непонятно, что от них ждать. Спасибо всем докторам, всем, кто переживал и поддерживал.

    Жизнь продолжается. Главное, чтобы боли не вернулись [смеется]. Те, кто через это прошел, знают, что это в любой момент может повториться», – сказал Мостовой.

    • 56-летний экс-футболист попал в больницу 4 октября и перенес операцию по удалению камней из почек.
    • Ранее у него была запланирована тренерская стажировка в «Спартаке».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Питерский князь
    1729063051
    У Мостового рот отдельно от мозга живёт.
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    ilich55
    1729063939
    Саша, не фиг было в Испании воду пить из под крана.
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