Мостовой – о своей болезни: «Камни эти живут сами по себе и непонятно, что от них ждать»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что его выписали из больницы.

«Все хорошо, сегодня уехал домой. Но буду оставаться под наблюдением врачей после выписки из больницы. Потому что камни эти живут сами по себе и непонятно, что от них ждать. Спасибо всем докторам, всем, кто переживал и поддерживал.

Жизнь продолжается. Главное, чтобы боли не вернулись [смеется]. Те, кто через это прошел, знают, что это в любой момент может повториться», – сказал Мостовой.