15 октября на стадионе «Виндзор Парк» состоится матч Лиги наций между сборными Северной Ирландии и Болгарии. Обе команды стремятся подняться выше в группе, что делает предстоящее противостояние важным для каждой из них.

Северная Ирландия

Северная Ирландия занимает третье место в группе с 4 очками после трех туров. Команда сыграла вничью с Беларусью (0:0) в прошлом матче Лиги наций. Лучший бомбардир команды – Дион Чарльз, который забил 3 гола в 14 матчах. В последних пяти играх Северная Ирландия забила 5 голов и пропустила 6, что указывает на нестабильную игру как в атаке, так и в обороне.

На домашнем стадионе Северная Ирландия побеждает в трех последних матчах, что говорит о сильном домашнем преимуществе. Однако команда часто допускает ошибки в обороне, пропуская в среднем 1,2 гола за игру.

Последние матчи Северной Ирландии:

Беларусь 0:0 Северная Ирландия

Болгария 1:0 Северная Ирландия

Северная Ирландия 2:0 Люксембург

Северная Ирландия 2:0 Андорра

Испания 5:1 Северная Ирландия

Болгария

Болгария занимает второе место в группе с 5 очками после трех туров. В прошлом матче команда сыграла вничью с Люксембургом (0:0). Кирил Десподов – ключевой игрок атаки Болгарии, забивший 8 голов в 22 матчах. Болгария не проигрывает в семи последних матчах Лиги наций и демонстрирует уверенную игру в обороне, не пропуская в четырех последних играх.

В последних пяти матчах Болгария забила всего 2 гола, но пропустила лишь 1, что подчеркивает их крепкую защиту. Команда показывает стабильные результаты, не проигрывая в девяти последних матчах, что делает их серьезным соперником для Северной Ирландии.

Последние матчи Болгарии:

Болгария 0:0 Люксембург

Болгария 1:0 Северная Ирландия

Беларусь 0:0 Болгария

Словения 1:1 Болгария

Румыния 0:0 Болгария

Личные встречи

История личных встреч между Северной Ирландией и Болгарией говорит о преимуществе Болгарии. В последних шести матчах Болгария не проигрывает, а в сентябре 2024 года они выиграли со счетом 1:0. Это может придать болгарам дополнительную уверенность перед предстоящим матчем.

Статистика

Северная Ирландия

Забивает в среднем: 1.0 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.2 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

Болгария

Забивает в среднем: 0.4 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.2 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

1 победа, 4 ничьи в последних 5 матчах

Прогноз на матч Северная Ирландия – Болгария

Учитывая текущую форму команд, Болгария выглядит более стабильной, особенно в обороне. Северная Ирландия демонстрирует хорошие результаты на домашнем стадионе, но их оборона нестабильна, что может сыграть на руку болгарам. Ожидается, что матч будет с малым количеством голов, так как обе команды предпочитают осторожный стиль игры.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровой формы обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничейный результат с минимальным количеством голов.

Рекомендация: 0:0 за коэффициент 7.00.