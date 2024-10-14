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    • Прогноз на матч Северная Ирландия – Болгария, Лига наций, 15 октября 2024 года

    Прогноз на матч Северная Ирландия – Болгария, Лига наций, 15 октября 2024 года

    15 октября на стадионе «Виндзор Парк» состоится матч Лиги наций между сборными Северной Ирландии и Болгарии. Обе команды стремятся подняться выше в группе, что делает предстоящее противостояние важным для каждой из них.

    Северная Ирландия

    Северная Ирландия занимает третье место в группе с 4 очками после трех туров. Команда сыграла вничью с Беларусью (0:0) в прошлом матче Лиги наций. Лучший бомбардир команды – Дион Чарльз, который забил 3 гола в 14 матчах. В последних пяти играх Северная Ирландия забила 5 голов и пропустила 6, что указывает на нестабильную игру как в атаке, так и в обороне.

    На домашнем стадионе Северная Ирландия побеждает в трех последних матчах, что говорит о сильном домашнем преимуществе. Однако команда часто допускает ошибки в обороне, пропуская в среднем 1,2 гола за игру.

    Последние матчи Северной Ирландии:

    • Беларусь 0:0 Северная Ирландия

    • Болгария 1:0 Северная Ирландия

    • Северная Ирландия 2:0 Люксембург

    • Северная Ирландия 2:0 Андорра

    • Испания 5:1 Северная Ирландия

    Болгария

    Болгария занимает второе место в группе с 5 очками после трех туров. В прошлом матче команда сыграла вничью с Люксембургом (0:0). Кирил Десподов – ключевой игрок атаки Болгарии, забивший 8 голов в 22 матчах. Болгария не проигрывает в семи последних матчах Лиги наций и демонстрирует уверенную игру в обороне, не пропуская в четырех последних играх.

    В последних пяти матчах Болгария забила всего 2 гола, но пропустила лишь 1, что подчеркивает их крепкую защиту. Команда показывает стабильные результаты, не проигрывая в девяти последних матчах, что делает их серьезным соперником для Северной Ирландии.

    Последние матчи Болгарии:

    • Болгария 0:0 Люксембург

    • Болгария 1:0 Северная Ирландия

    • Беларусь 0:0 Болгария

    • Словения 1:1 Болгария

    • Румыния 0:0 Болгария

    Личные встречи

    История личных встреч между Северной Ирландией и Болгарией говорит о преимуществе Болгарии. В последних шести матчах Болгария не проигрывает, а в сентябре 2024 года они выиграли со счетом 1:0. Это может придать болгарам дополнительную уверенность перед предстоящим матчем.

    Статистика

    Северная Ирландия

    • Забивает в среднем: 1.0 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.2 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    Болгария

    • Забивает в среднем: 0.4 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.2 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола

    • Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

    • 1 победа, 4 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Северная Ирландия – Болгария

    Учитывая текущую форму команд, Болгария выглядит более стабильной, особенно в обороне. Северная Ирландия демонстрирует хорошие результаты на домашнем стадионе, но их оборона нестабильна, что может сыграть на руку болгарам. Ожидается, что матч будет с малым количеством голов, так как обе команды предпочитают осторожный стиль игры.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.10

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровой формы обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничейный результат с минимальным количеством голов.

    Рекомендация: 0:0 за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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