14 октября 2024 года на стадионе имени «Михаила Месхи» в Тбилиси состоится матч Лиги наций между Грузией и Албанией. Команды находятся в разных формах, и этот матч станет важным этапом в борьбе за очки в группе.
Грузия
Грузия занимает первое место в группе после трeх туров и показывает хорошие результаты в последних матчах. Несмотря на поражение от Украины (0:1), грузины уверенно обыграли Албанию (1:0) и Чехию (4:1). Команда забила восемь голов в последних пяти матчах, и еe основной ударной силой является Хвича Кварацхелия, на счету которого 10 голов в 23 играх. Грузия не проигрывает в восьми последних матчах на своeм поле, что подчeркивает силу команды при поддержке домашних трибун.
Последние матчи Грузии:
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Украина 1:0 Грузия
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Албания 0:1 Грузия
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Грузия 4:1 Чехия
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Испания 4:1 Грузия
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Грузия 2:0 Португалия
Албания
Албания находится на третьем месте в группе с тремя очками. Команда проиграла два из трeх матчей Лиги наций, в том числе последний матч против Чехии (0:2) и Грузии (0:1). Основной бомбардир команды – Ясир Асани, забивший 5 голов в 18 играх. В последних пяти матчах Албания забила всего четыре гола и пропустила семь, что свидетельствует о проблемах в атаке и обороне. Албания пропускает в семи последних матчах подряд, что также ослабляет еe позиции.
Последние матчи Албании:
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Чехия 2:0 Албания
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Албания 0:1 Грузия
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Украина 1:2 Албания
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Албания 0:1 Испания
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Хорватия 2:2 Албания
Личные встречи
Грузия и Албания уже встречались в этом турнире 10 сентября, когда грузины одержали победу с минимальным счeтом 1:0. В целом, Грузия не проигрывает в шести последних матчах против Албании, что даeт преимущество хозяевам в предстоящем поединке. Важным фактором также является умение Грузии успешно играть дома, где команда демонстрирует хорошие результаты.
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Лига наций (10.09.2024): Албания 0:1 Грузия
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Товарищеские матчи (29.03.2022): Албания 0:0 Грузия
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Товарищеские матчи (16.11.2015): Албания 2:2 Грузия
Статистика
Грузия
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Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 8 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
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3 победы, 0 ничьих, 2 поражения в последних 5 матчах
Албания
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Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 4 гола
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Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
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1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч Грузия – Албания
Учитывая текущие формы команд, статистику и результаты предыдущих встреч, можно ожидать, что Грузия продолжит успешную серию и одержит победу над Албанией. Грузины обладают более мощной атакой и стабильной игрой в защите, особенно на своeм поле, где они не проигрывают уже восемь матчей подряд. Албания, напротив, испытывает трудности как в атаке, так и в обороне, что снижает еe шансы на положительный результат.
Рекомендации для ставок:
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Победа Грузии – коэффициент 1.70
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
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Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа Грузии за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Грузии.
Рекомендация: 1:0 в пользу Грузии за 6.50.