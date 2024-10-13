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    • Прогноз на точный счет матча Грузия – Албания, Лига наций, 14 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Грузия – Албания, Лига наций, 14 октября 2024 года

    14 октября 2024 года на стадионе имени «Михаила Месхи» в Тбилиси состоится матч Лиги наций между Грузией и Албанией. Команды находятся в разных формах, и этот матч станет важным этапом в борьбе за очки в группе.

    Грузия

    Грузия занимает первое место в группе после трeх туров и показывает хорошие результаты в последних матчах. Несмотря на поражение от Украины (0:1), грузины уверенно обыграли Албанию (1:0) и Чехию (4:1). Команда забила восемь голов в последних пяти матчах, и еe основной ударной силой является Хвича Кварацхелия, на счету которого 10 голов в 23 играх. Грузия не проигрывает в восьми последних матчах на своeм поле, что подчeркивает силу команды при поддержке домашних трибун.

    Последние матчи Грузии:

    • Украина 1:0 Грузия

    • Албания 0:1 Грузия

    • Грузия 4:1 Чехия

    • Испания 4:1 Грузия

    • Грузия 2:0 Португалия

    Албания

    Албания находится на третьем месте в группе с тремя очками. Команда проиграла два из трeх матчей Лиги наций, в том числе последний матч против Чехии (0:2) и Грузии (0:1). Основной бомбардир команды – Ясир Асани, забивший 5 голов в 18 играх. В последних пяти матчах Албания забила всего четыре гола и пропустила семь, что свидетельствует о проблемах в атаке и обороне. Албания пропускает в семи последних матчах подряд, что также ослабляет еe позиции.

    Последние матчи Албании:

    • Чехия 2:0 Албания

    • Албания 0:1 Грузия

    • Украина 1:2 Албания

    • Албания 0:1 Испания

    • Хорватия 2:2 Албания

    Личные встречи

    Грузия и Албания уже встречались в этом турнире 10 сентября, когда грузины одержали победу с минимальным счeтом 1:0. В целом, Грузия не проигрывает в шести последних матчах против Албании, что даeт преимущество хозяевам в предстоящем поединке. Важным фактором также является умение Грузии успешно играть дома, где команда демонстрирует хорошие результаты.

    • Лига наций (10.09.2024): Албания 0:1 Грузия

    • Товарищеские матчи (29.03.2022): Албания 0:0 Грузия

    • Товарищеские матчи (16.11.2015): Албания 2:2 Грузия

    Статистика

    Грузия

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    • 3 победы, 0 ничьих, 2 поражения в последних 5 матчах

    Албания

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола

    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Грузия – Албания

    Учитывая текущие формы команд, статистику и результаты предыдущих встреч, можно ожидать, что Грузия продолжит успешную серию и одержит победу над Албанией. Грузины обладают более мощной атакой и стабильной игрой в защите, особенно на своeм поле, где они не проигрывают уже восемь матчей подряд. Албания, напротив, испытывает трудности как в атаке, так и в обороне, что снижает еe шансы на положительный результат.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Грузии – коэффициент 1.70

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа Грузии за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Грузии.

    Рекомендация: 1:0 в пользу Грузии за 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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