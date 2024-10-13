14 октября 2024 года на стадионе имени «Михаила Месхи» в Тбилиси состоится матч Лиги наций между Грузией и Албанией. Команды находятся в разных формах, и этот матч станет важным этапом в борьбе за очки в группе.

Грузия

Грузия занимает первое место в группе после трeх туров и показывает хорошие результаты в последних матчах. Несмотря на поражение от Украины (0:1), грузины уверенно обыграли Албанию (1:0) и Чехию (4:1). Команда забила восемь голов в последних пяти матчах, и еe основной ударной силой является Хвича Кварацхелия, на счету которого 10 голов в 23 играх. Грузия не проигрывает в восьми последних матчах на своeм поле, что подчeркивает силу команды при поддержке домашних трибун.

Последние матчи Грузии:

Украина 1:0 Грузия

Албания 0:1 Грузия

Грузия 4:1 Чехия

Испания 4:1 Грузия

Грузия 2:0 Португалия

Албания

Албания находится на третьем месте в группе с тремя очками. Команда проиграла два из трeх матчей Лиги наций, в том числе последний матч против Чехии (0:2) и Грузии (0:1). Основной бомбардир команды – Ясир Асани, забивший 5 голов в 18 играх. В последних пяти матчах Албания забила всего четыре гола и пропустила семь, что свидетельствует о проблемах в атаке и обороне. Албания пропускает в семи последних матчах подряд, что также ослабляет еe позиции.

Последние матчи Албании:

Чехия 2:0 Албания

Албания 0:1 Грузия

Украина 1:2 Албания

Албания 0:1 Испания

Хорватия 2:2 Албания

Личные встречи

Грузия и Албания уже встречались в этом турнире 10 сентября, когда грузины одержали победу с минимальным счeтом 1:0. В целом, Грузия не проигрывает в шести последних матчах против Албании, что даeт преимущество хозяевам в предстоящем поединке. Важным фактором также является умение Грузии успешно играть дома, где команда демонстрирует хорошие результаты.

Лига наций (10.09.2024): Албания 0:1 Грузия

Товарищеские матчи (29.03.2022): Албания 0:0 Грузия

Товарищеские матчи (16.11.2015): Албания 2:2 Грузия

Статистика

Грузия

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

3 победы, 0 ничьих, 2 поражения в последних 5 матчах

Албания

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч Грузия – Албания

Учитывая текущие формы команд, статистику и результаты предыдущих встреч, можно ожидать, что Грузия продолжит успешную серию и одержит победу над Албанией. Грузины обладают более мощной атакой и стабильной игрой в защите, особенно на своeм поле, где они не проигрывают уже восемь матчей подряд. Албания, напротив, испытывает трудности как в атаке, так и в обороне, что снижает еe шансы на положительный результат.

Рекомендации для ставок:

Победа Грузии – коэффициент 1.70

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа Грузии за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Грузии.

Рекомендация: 1:0 в пользу Грузии за 6.50.