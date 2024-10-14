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  • Грузия – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

Грузия – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

14 октября 2024, 17:50
Грузия
14.10.2024, понедельник, 19:00
Лига наций, группа B1, 4 тур
0 : 1
Завершен
Албания
48' К. Асллани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
(К) ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
(К) ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
13
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Албания
12
Эльхан Кастрати
ВР
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
2
Feta Fetai
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
12
Ален Шерри
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
4-2-2-2
1
Мамардашвили
2
Какабадзе
3
Двали
4
Лочошвили
4
Кашия
8
Китеишвили
10
Чакветадзе
7
Кварацхелия
9
Давиташвили
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
4-1-2-2-1
1
Стракоша
2
Баллиу
18
Исмайли
5
Айети
3
Митай
8
Асллани
20
Рамадани
14
Лячи
9
Асани
10
Байрами
13
Тучи
9
Давиташвили
19
Шенгелия
19
Шенгелия
9
Давиташвили
4
Лочошвили
19
Цитаишвили
19
Цитаишвили
4
Лочошвили
10
Байрами
17
Сефери
17
Сефери
10
Байрами
13
Тучи
19
Даку
19
Даку
13
Тучи
Остались в запасе
Грузия
Албания
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
12
Эльхан Кастрати
ВР
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
2
Feta Fetai
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
21
Арбер Ходжа
ЛВ
12
Ален Шерри
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Остались в запасе
12
Эльхан Кастрати
ВР
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
2
Feta Fetai
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
21
Арбер Ходжа
ЛВ
12
Ален Шерри
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Грузия - Албания
1
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
3
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
631
364
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5

Смотреть прямую трансляцию матча Грузия против Албании, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Албания

Грузия – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Албания Грузия
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