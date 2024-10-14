14.10.2024, понедельник, 19:00
Лига наций, группа B1, 4 тур
Лига наций, группа B1, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Грузия
Грузия
4-2-2-2
1
Мамардашвили
2
Какабадзе
3
Двали
4
Лочошвили
4
Кашия
8
Китеишвили
10
Чакветадзе
7
Кварацхелия
9
Давиташвили
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
4-1-2-2-1
1
Стракоша
2
Баллиу
18
Исмайли
5
Айети
3
Митай
8
Асллани
20
Рамадани
14
Лячи
9
Асани
10
Байрами
13
Тучи
9
Давиташвили
19
Шенгелия
19
Шенгелия
9
Давиташвили
4
Лочошвили
19
Цитаишвили
19
Цитаишвили
4
Лочошвили
10
Байрами
17
Сефери
17
Сефери
10
Байрами
13
Тучи
19
Даку
19
Даку
13
Тучи
Остались в запасе
Грузия
Албания
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
12
Эльхан Кастрати
ВР
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
2
Feta Fetai
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
21
Арбер Ходжа
ЛВ
12
Ален Шерри
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Остались в запасе
12
Эльхан Кастрати
ВР
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
2
Feta Fetai
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
21
Арбер Ходжа
ЛВ
12
Ален Шерри
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Грузия - Албания
1
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
3
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
631
364
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Смотреть прямую трансляцию матча Грузия против Албании, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Албания
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»