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    • Прогноз на точный счет матча Сербия – Швейцария, Лига наций, 12 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Сербия – Швейцария, Лига наций, 12 октября 2024 года

    12 октября 2024 года на стадионе «Gradski stadion Dubočica» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Сербии и Швейцарии. Обе команды находятся в поисках стабильной формы, что делает эту встречу особенно важной для обеих сторон.

    Сербия

    Сборная Сербии переживает трудный период, не выиграв ни одного из последних пяти матчей. В прошлом туре Лиги наций Сербия уступила Дании со счетом 0:2. В последних пяти играх команда забила всего один гол и пропустила четыре, что говорит о серьезных проблемах в атаке. Однако в обороне команда выглядит немного лучше, пропуская в среднем 0,80 гола за матч. Сербии предстоит значительно улучшить свою игру, особенно в атакующей линии, чтобы успешно противостоять Швейцарии.

    Последние матчи Сербии:

    • Дания 2:0 Сербия

    • Сербия 0:0 Испания

    • Дания 0:0 Сербия

    • Словения 1:1 Сербия

    • Сербия 0:1 Англия

    Швейцария

    Сборная Швейцарии также испытывает сложности, проиграв три последних матча. В последней игре против Испании швейцарцы уступили со счетом 1:4, пропустив в четвертый раз подряд в рамках Лиги наций. Тем не менее, атака команды действует достаточно уверенно, забивая в девяти из одиннадцати последних матчей. В последних пяти встречах Швейцария забила пять голов, но пропустила восемь, что указывает на слабую защиту.

    Последние матчи Швейцарии:

    • Швейцария 1:4 Испания

    • Дания 2:0 Швейцария

    • Англия 1:1 Швейцария (поражение по пенальти)

    • Швейцария 2:0 Италия

    • Швейцария 1:1 Германия

    Личные встречи

    Команды встречались на чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах, и оба раза победу одержала Швейцария. Эти результаты могут оказать психологическое давление на Сербию, особенно учитывая, что швейцарцы забили минимум два гола в каждой из встреч.

    • Чемпионат мира (02.12.2022): Сербия 2:3 Швейцария

    • Чемпионат мира (22.06.2018): Сербия 1:2 Швейцария

    Статистика

    Сербия:

    • Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 0 побед, 3 ничьи, 2 поражения

    Швейцария:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

    Прогноз на матч Сербия – Швейцария

    Обе команды не показывают стабильной игры в последних матчах. Сербия испытывает проблемы в атаке, тогда как Швейцария, несмотря на уверенные действия в нападении, имеет значительные слабости в защите. Швейцария выигрывала две последние личные встречи, и это может сыграть в их пользу в предстоящем матче. Ожидается упорная борьба с голами с обеих сторон, однако небольшое преимущество остается у гостей.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

    • Победа Швейцарии – коэффициент 2.50

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет: 1:2.

    Рекомендация: 1:2 за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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