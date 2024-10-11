12 октября 2024 года на стадионе «Gradski stadion Dubočica» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Сербии и Швейцарии. Обе команды находятся в поисках стабильной формы, что делает эту встречу особенно важной для обеих сторон.
Сербия
Сборная Сербии переживает трудный период, не выиграв ни одного из последних пяти матчей. В прошлом туре Лиги наций Сербия уступила Дании со счетом 0:2. В последних пяти играх команда забила всего один гол и пропустила четыре, что говорит о серьезных проблемах в атаке. Однако в обороне команда выглядит немного лучше, пропуская в среднем 0,80 гола за матч. Сербии предстоит значительно улучшить свою игру, особенно в атакующей линии, чтобы успешно противостоять Швейцарии.
Последние матчи Сербии:
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Дания 2:0 Сербия
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Сербия 0:0 Испания
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Дания 0:0 Сербия
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Словения 1:1 Сербия
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Сербия 0:1 Англия
Швейцария
Сборная Швейцарии также испытывает сложности, проиграв три последних матча. В последней игре против Испании швейцарцы уступили со счетом 1:4, пропустив в четвертый раз подряд в рамках Лиги наций. Тем не менее, атака команды действует достаточно уверенно, забивая в девяти из одиннадцати последних матчей. В последних пяти встречах Швейцария забила пять голов, но пропустила восемь, что указывает на слабую защиту.
Последние матчи Швейцарии:
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Швейцария 1:4 Испания
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Дания 2:0 Швейцария
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Англия 1:1 Швейцария (поражение по пенальти)
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Швейцария 2:0 Италия
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Швейцария 1:1 Германия
Личные встречи
Команды встречались на чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах, и оба раза победу одержала Швейцария. Эти результаты могут оказать психологическое давление на Сербию, особенно учитывая, что швейцарцы забили минимум два гола в каждой из встреч.
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Чемпионат мира (02.12.2022): Сербия 2:3 Швейцария
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Чемпионат мира (22.06.2018): Сербия 1:2 Швейцария
Статистика
Сербия:
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Забивает в среднем: 0.20 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
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Последние 5 матчей: 0 побед, 3 ничьи, 2 поражения
Швейцария:
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Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
Прогноз на матч Сербия – Швейцария
Обе команды не показывают стабильной игры в последних матчах. Сербия испытывает проблемы в атаке, тогда как Швейцария, несмотря на уверенные действия в нападении, имеет значительные слабости в защите. Швейцария выигрывала две последние личные встречи, и это может сыграть в их пользу в предстоящем матче. Ожидается упорная борьба с голами с обеих сторон, однако небольшое преимущество остается у гостей.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Обе команды забьют – коэффициент 1.85
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
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Победа Швейцарии – коэффициент 2.50
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет: 1:2.
Рекомендация: 1:2 за коэффициент 8.00.