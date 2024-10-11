12 октября 2024 года на стадионе «Gradski stadion Dubočica» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Сербии и Швейцарии. Обе команды находятся в поисках стабильной формы, что делает эту встречу особенно важной для обеих сторон.

Сербия

Сборная Сербии переживает трудный период, не выиграв ни одного из последних пяти матчей. В прошлом туре Лиги наций Сербия уступила Дании со счетом 0:2. В последних пяти играх команда забила всего один гол и пропустила четыре, что говорит о серьезных проблемах в атаке. Однако в обороне команда выглядит немного лучше, пропуская в среднем 0,80 гола за матч. Сербии предстоит значительно улучшить свою игру, особенно в атакующей линии, чтобы успешно противостоять Швейцарии.

Последние матчи Сербии:

Дания 2:0 Сербия

Сербия 0:0 Испания

Дания 0:0 Сербия

Словения 1:1 Сербия

Сербия 0:1 Англия

Швейцария

Сборная Швейцарии также испытывает сложности, проиграв три последних матча. В последней игре против Испании швейцарцы уступили со счетом 1:4, пропустив в четвертый раз подряд в рамках Лиги наций. Тем не менее, атака команды действует достаточно уверенно, забивая в девяти из одиннадцати последних матчей. В последних пяти встречах Швейцария забила пять голов, но пропустила восемь, что указывает на слабую защиту.

Последние матчи Швейцарии:

Швейцария 1:4 Испания

Дания 2:0 Швейцария

Англия 1:1 Швейцария (поражение по пенальти)

Швейцария 2:0 Италия

Швейцария 1:1 Германия

Личные встречи

Команды встречались на чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах, и оба раза победу одержала Швейцария. Эти результаты могут оказать психологическое давление на Сербию, особенно учитывая, что швейцарцы забили минимум два гола в каждой из встреч.

Чемпионат мира (02.12.2022): Сербия 2:3 Швейцария

Чемпионат мира (22.06.2018): Сербия 1:2 Швейцария

Статистика

Сербия:

Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 0 побед, 3 ничьи, 2 поражения

Швейцария:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

Прогноз на матч Сербия – Швейцария

Обе команды не показывают стабильной игры в последних матчах. Сербия испытывает проблемы в атаке, тогда как Швейцария, несмотря на уверенные действия в нападении, имеет значительные слабости в защите. Швейцария выигрывала две последние личные встречи, и это может сыграть в их пользу в предстоящем матче. Ожидается упорная борьба с голами с обеих сторон, однако небольшое преимущество остается у гостей.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

Победа Швейцарии – коэффициент 2.50

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет: 1:2.

Рекомендация: 1:2 за коэффициент 8.00.