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  • Сербия – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

Сербия – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

12 октября 2024, 20:35
Сербия
12.10.2024, суббота, 21:45
Лига наций, группа A4, 3 тур
2 : 0
Завершен
Швейцария
45+1' Н. Эльведи (АГ) 61' А. Митрович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Коста Неделькович
ПЗ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
5
Неманья Максимович
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
21
Лазар Самарджич
АП
9
Александар Митрович
(К) ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Гранит Джака
(К) ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Сербия
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
23
Марко Илич
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
13
Александар Чиркович
ЛВ
20
Саша Зделар
ОП
20
Андрия Максимович
ЦП
8
Деян Зукич
АП
21
Никола Чумич
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
19
Михайло Иванович
ЦФ
Швейцария
21
Филипп Кен
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
15
Филип Угринич
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
6
Кристиан Витциг
АП
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
14
Анди Зекири
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райкович
16
Эракович
4
Миленкович
3
Павлович
2
Неделькович
5
Груйич
5
Максимович
22
Лукич
14
Бирманчевич
21
Самарджич
9
Митрович
4-1-2-1-2
1
Кобель
3
Видмер
5
Аканджи
4
Эльведи
13
Родригес
10
Джака
8
Фройлер
20
Эбишер
11
Ндой
10
Амдуни
7
Эмболо
2
Неделькович
15
Шимич
15
Шимич
2
Неделькович
22
Лукич
20
Зделар
20
Зделар
22
Лукич
9
Митрович
20
Максимович
20
Максимович
9
Митрович
14
Бирманчевич
21
Чумич
21
Чумич
14
Бирманчевич
5
Груйич
8
Йович
8
Йович
5
Груйич
13
Родригес
19
Гарсия
19
Гарсия
13
Родригес
20
Эбишер
17
Фернандес
17
Фернандес
20
Эбишер
3
Видмер
22
Ридер
22
Ридер
3
Видмер
7
Эмболо
7
Монтейру
7
Монтейру
7
Эмболо
10
Амдуни
14
Зекири
14
Зекири
10
Амдуни
Остались в запасе
Сербия
Швейцария
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
23
Марко Илич
ВР
8
Деян Зукич
АП
13
Александар Чиркович
ЛВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
19
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
21
Филипп Кен
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
15
Филип Угринич
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
6
Кристиан Витциг
АП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
23
Марко Илич
ВР
8
Деян Зукич
АП
13
Александар Чиркович
ЛВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
19
Михайло Иванович
ЦФ
Остались в запасе
21
Филипп Кен
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
15
Филип Угринич
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
6
Кристиан Витциг
АП
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Сербия - Швейцария
3
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
11
Офсайды
0
4
Количество передач
292
599
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча Сербия против Швейцарии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Швейцария

Сербия – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Швейцария Сербия
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