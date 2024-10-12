Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча Сербия против Швейцарии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Швейцария