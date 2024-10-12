12.10.2024, суббота, 21:45
Лига наций, группа A4, 3 тур
Лига наций, группа A4, 3 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Сербия
Сербия
4-1-2-2-1
1
Райкович
16
Эракович
4
Миленкович
3
Павлович
2
Неделькович
5
Груйич
5
Максимович
22
Лукич
14
Бирманчевич
21
Самарджич
9
Митрович
4-1-2-1-2
1
Кобель
3
Видмер
5
Аканджи
4
Эльведи
13
Родригес
10
Джака
8
Фройлер
20
Эбишер
11
Ндой
10
Амдуни
7
Эмболо
2
Неделькович
15
Шимич
15
Шимич
2
Неделькович
22
Лукич
20
Зделар
20
Зделар
22
Лукич
9
Митрович
20
Максимович
20
Максимович
9
Митрович
14
Бирманчевич
21
Чумич
21
Чумич
14
Бирманчевич
5
Груйич
8
Йович
8
Йович
5
Груйич
13
Родригес
19
Гарсия
19
Гарсия
13
Родригес
20
Эбишер
17
Фернандес
17
Фернандес
20
Эбишер
3
Видмер
22
Ридер
22
Ридер
3
Видмер
7
Эмболо
7
Монтейру
7
Монтейру
7
Эмболо
10
Амдуни
14
Зекири
14
Зекири
10
Амдуни
Остались в запасе
Сербия
Швейцария
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
23
Марко Илич
ВР
8
Деян Зукич
АП
13
Александар Чиркович
ЛВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
19
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
21
Филипп Кен
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
15
Филип Угринич
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
6
Кристиан Витциг
АП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
21
Александар Йованович
ВР
12
Велько Илич
ВР
23
Марко Илич
ВР
8
Деян Зукич
АП
13
Александар Чиркович
ЛВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
19
Михайло Иванович
ЦФ
Остались в запасе
21
Филипп Кен
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
15
Филип Угринич
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
6
Кристиан Витциг
АП
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Сербия - Швейцария
3
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
11
Офсайды
0
4
Количество передач
292
599
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча Сербия против Швейцарии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Швейцария
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»