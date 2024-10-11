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    • Прогноз на точный счет матча Кипр – Румыния, Лига наций, 12 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Кипр – Румыния, Лига наций, 12 октября 2024 года

    12 октября 2024 года на стадионе «АЕК-Арена» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Кипра и Румынии. Румыния подходит к этому матчу в качестве фаворита, учитывая их последние успешные результаты и доминирующее положение в личных встречах.

    Кипр

    Сборная Кипра проигрывает в трех последних матчах и в целом показывает нестабильные результаты. Последний матч против Косово завершился поражением со счетом 0:4, что подтверждает проблемы в обороне команды. В последних пяти играх Кипр забил семь голов и пропустил девять, что указывает на дисбаланс между атакующими и защитными действиями. В среднем Кипр пропускает 1,80 гола за матч и забивает 1,40 гола, что показывает некоторую эффективность в атаке, но при этом слабость в защите.

    Последние матчи Кипра:

    • Кипр 0:4 Косово

    • Литва 0:1 Кипр

    • Сан-Марино 1:4 Кипр

    • Молдова 3:2 Кипр

    • Кипр 0:1 Сербия

    Румыния

    Румыния подходит к этому матчу на фоне трех побед подряд в Лиге наций. Команда стабильно забивает в последних матчах и имеет хороший атакующий потенциал. Последняя победа над Литвой со счетом 3:1 демонстрирует уверенность румын в своих силах. В последних пяти играх Румыния забила семь голов и пропустила семь, что говорит о необходимости улучшения оборонительных действий. В среднем Румыния забивает 1,40 гола и пропускает столько же за матч.

    Последние матчи Румынии:

    • Румыния 3:1 Литва

    • Косово 0:3 Румыния

    • Румыния 0:3 Нидерланды

    • Словакия 1:1 Румыния

    • Бельгия 2:0 Румыния

    Личные встречи

    Румыния доминирует в личных встречах с Кипром, выиграв три последних матча. В последнем товарищеском матче в 2011 году команды сыграли вничью 1:1, но Румыния одержала победу в серии пенальти. Эти результаты показывают, что Румыния уверенно играет против Кипра и, скорее всего, сохранит свое преимущество и в предстоящем матче.

    • Товарищеский матч (09.02.2011): Кипр 1:1 Румыния (победа Румынии по пенальти)

    • Товарищеский матч (16.08.2006): Румыния 2:0 Кипр

    • Товарищеский матч (26.04.2000): Румыния 2:0 Кипр

    Статистика

    Кипр:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения

    Румыния:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

    Прогноз на матч Кипр – Румыния

    Румыния выглядит более уверенно и стабильно в последних матчах, особенно в атаке. Кипр, несмотря на то, что показывает неплохие атакующие показатели, имеет серьезные проблемы в обороне, что может стать решающим фактором в этой встрече. Ожидается, что Румыния будет доминировать и сумеет использовать слабые места в защите Кипра.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Румынии – коэффициент 1.75

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа Румынии за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет: 1:2.

    Рекомендация: 1:2 за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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