12 октября 2024 года на стадионе «АЕК-Арена» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Кипра и Румынии. Румыния подходит к этому матчу в качестве фаворита, учитывая их последние успешные результаты и доминирующее положение в личных встречах.

Кипр

Сборная Кипра проигрывает в трех последних матчах и в целом показывает нестабильные результаты. Последний матч против Косово завершился поражением со счетом 0:4, что подтверждает проблемы в обороне команды. В последних пяти играх Кипр забил семь голов и пропустил девять, что указывает на дисбаланс между атакующими и защитными действиями. В среднем Кипр пропускает 1,80 гола за матч и забивает 1,40 гола, что показывает некоторую эффективность в атаке, но при этом слабость в защите.

Последние матчи Кипра:

Кипр 0:4 Косово

Литва 0:1 Кипр

Сан-Марино 1:4 Кипр

Молдова 3:2 Кипр

Кипр 0:1 Сербия

Румыния

Румыния подходит к этому матчу на фоне трех побед подряд в Лиге наций. Команда стабильно забивает в последних матчах и имеет хороший атакующий потенциал. Последняя победа над Литвой со счетом 3:1 демонстрирует уверенность румын в своих силах. В последних пяти играх Румыния забила семь голов и пропустила семь, что говорит о необходимости улучшения оборонительных действий. В среднем Румыния забивает 1,40 гола и пропускает столько же за матч.

Последние матчи Румынии:

Румыния 3:1 Литва

Косово 0:3 Румыния

Румыния 0:3 Нидерланды

Словакия 1:1 Румыния

Бельгия 2:0 Румыния

Личные встречи

Румыния доминирует в личных встречах с Кипром, выиграв три последних матча. В последнем товарищеском матче в 2011 году команды сыграли вничью 1:1, но Румыния одержала победу в серии пенальти. Эти результаты показывают, что Румыния уверенно играет против Кипра и, скорее всего, сохранит свое преимущество и в предстоящем матче.

Товарищеский матч (09.02.2011): Кипр 1:1 Румыния (победа Румынии по пенальти)

Товарищеский матч (16.08.2006): Румыния 2:0 Кипр

Товарищеский матч (26.04.2000): Румыния 2:0 Кипр

Статистика

Кипр:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения

Румыния:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

Прогноз на матч Кипр – Румыния

Румыния выглядит более уверенно и стабильно в последних матчах, особенно в атаке. Кипр, несмотря на то, что показывает неплохие атакующие показатели, имеет серьезные проблемы в обороне, что может стать решающим фактором в этой встрече. Ожидается, что Румыния будет доминировать и сумеет использовать слабые места в защите Кипра.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Румынии – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа Румынии за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет: 1:2.

Рекомендация: 1:2 за коэффициент 7.50.