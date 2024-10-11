12 октября 2024 года на стадионе Hristo Botev состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Болгарии и Люксембурга. Болгария выглядит фаворитом в этом противостоянии, учитывая их последние результаты и доминирование в личных встречах.

Болгария

Сборная Болгарии уверенно выступает в турнире Лиги наций. Команда не проигрывает в последних шести матчах, а также показывает надежную игру в обороне, не пропуская в трех последних матчах. В атаке болгарская команда не демонстрирует высокой результативности, забив всего три гола в последних пяти матчах. Тем не менее, стабильность в обороне и результаты последних игр дают основания полагать, что Болгария способна продолжить свою беспроигрышную серию.

Последние матчи Болгарии:

Болгария 1:0 Северная Ирландия

Беларусь 0:0 Болгария

Словения 1:1 Болгария

Румыния 0:0 Болгария

Азербайджан 1:1 Болгария

Люксембург

Сборная Люксембурга, напротив, демонстрирует нестабильные результаты. Команда проиграла четыре последних матча, включая поражение от Белоруссии (0:1). В атаке люксембуржцы испытывают значительные трудности – всего два забитых гола в последних пяти играх. Оборона также не справляется, пропустив десять голов за этот же период. Важным фактором является то, что Люксембург не забивает в пяти из семи последних матчей, что значительно снижает их шансы на успех в этом матче.

Последние матчи Люксембурга:

Люксембург 0:1 Беларусь

Северная Ирландия 2:0 Люксембург

Бельгия 3:0 Люксембург

Франция 3:0 Люксембург

Люксембург 2:1 Казахстан

Личные встречи

История личных встреч между этими командами полностью на стороне Болгарии. Болгария не проигрывает Люксембургу на протяжении 15 последних матчей, демонстрируя уверенное доминирование в этом противостоянии. В последней встрече, которая состоялась 20 ноября 2022 года, команды сыграли вничью (0:0), но до этого Болгария регулярно одерживала победы.

Товарищеские матчи (сборные). 20.11.2022: Люксембург 0:0 Болгария

Чемпионат мира. Квалификация. Европа. 10.10.2017: Люксембург 1:1 Болгария

Чемпионат мира. Квалификация. Европа. 06.09.2016: Болгария 4:3 Люксембург

Статистика

Болгария:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 4 ничьи

Люксембург:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 4 поражения

Прогноз на матч Болгария – Люксембург

Болгария выглядит значительно сильнее своего соперника, особенно учитывая их стабильность в обороне и историю личных встреч. Люксембург испытывает серьeзные проблемы как в атаке, так и в защите, что делает их шансы на успех минимальными. Скорее всего, матч закончится минимальной победой Болгарии, которая будет стремиться использовать свои шансы.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Болгарии – коэффициент 1.60

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Болгария не пропустит – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа Болгарии за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Болгарии со счетом 1:0.

Рекомендация: 1:0 за коэффициент 6.50.