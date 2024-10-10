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    • Прогноз на точный счет матча Босния и Герцеговина – Германия, Лига наций, 11 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Босния и Герцеговина – Германия, Лига наций, 11 октября 2024 года

    11 октября 2024 года на стадионе «Билино Поле» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Германии. Этот поединок обещает быть напряженным, учитывая текущую форму обеих команд.

    Босния и Герцеговина

    Сборная Боснии и Герцеговины испытывает трудности в турнире, не сумев одержать победу в последних трех матчах Лиги наций. Команда испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне: в последних пяти играх боснийцы забили всего три гола, а пропустили – одиннадцать. В среднем они пропускают 2,2 гола за матч, что свидетельствует о серьезных проблемах в защите. В последней игре против Венгрии удалось удержать ничью (0:0), но в предыдущих матчах были значительные поражения от Нидерландов и Италии.

    Последние матчи Боснии и Герцеговины:

    • Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина

    • Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина

    • Италия 1:0 Босния и Герцеговина

    • Англия 3:0 Босния и Герцеговина

    • Босния и Герцеговина 1:2 Украина

    Германия

    Сборная Германии находится в значительно лучшей форме. В последних трех матчах Лиги наций немцы неизменно забивали, что подчеркивает их атакующий потенциал. В последних пяти играх Германия забила одиннадцать голов и пропустила пять, что делает их довольно сбалансированной командой. В последней игре против Нидерландов они смогли добиться ничьей 2:2 на выезде, а ранее разгромили Венгрию со счетом 5:0.

    Последние матчи Германии:

    • Нидерланды 2:2 Германия

    • Германия 5:0 Венгрия

    • Испания 2:1 Германия

    • Германия 2:0 Дания

    • Швейцария 1:1 Германия

    Личные встречи

    Последняя встреча между этими сборными состоялась в товарищеском матче в 2010 году, когда Германия одержала победу со счетом 3:1. В предыдущих встречах Германия также показывала преимущество, не проигрывая Боснии и Герцеговине. Это говорит о серьезном разрыве в классе между этими двумя командами и может психологически давить на боснийцев.

    Статистика

    Босния и Герцеговина:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 0 побед, 1 ничья, 4 поражения

    Германия:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

    Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Германия

    Германия выглядит явным фаворитом в этом матче. Учитывая проблемы Боснии и Герцеговины в защите и стабильную атаку Германии, можно ожидать, что гости смогут забить несколько голов. В то же время, хозяева поля, скорее всего, не смогут преодолеть организованную оборону немецкой команды.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Германии – коэффициент 1.50

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    • Германия забьет в обоих таймах – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа Германии за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Германии со счетом 3:0.

    Рекомендация: 3:0 за коэффициент 10.00.

    Источник: «Бомбардир»

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