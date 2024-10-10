11 октября 2024 года на стадионе «Билино Поле» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Германии. Этот поединок обещает быть напряженным, учитывая текущую форму обеих команд.

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины испытывает трудности в турнире, не сумев одержать победу в последних трех матчах Лиги наций. Команда испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне: в последних пяти играх боснийцы забили всего три гола, а пропустили – одиннадцать. В среднем они пропускают 2,2 гола за матч, что свидетельствует о серьезных проблемах в защите. В последней игре против Венгрии удалось удержать ничью (0:0), но в предыдущих матчах были значительные поражения от Нидерландов и Италии.

Последние матчи Боснии и Герцеговины:

Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина

Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина

Италия 1:0 Босния и Герцеговина

Англия 3:0 Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина 1:2 Украина

Германия

Сборная Германии находится в значительно лучшей форме. В последних трех матчах Лиги наций немцы неизменно забивали, что подчеркивает их атакующий потенциал. В последних пяти играх Германия забила одиннадцать голов и пропустила пять, что делает их довольно сбалансированной командой. В последней игре против Нидерландов они смогли добиться ничьей 2:2 на выезде, а ранее разгромили Венгрию со счетом 5:0.

Последние матчи Германии:

Нидерланды 2:2 Германия

Германия 5:0 Венгрия

Испания 2:1 Германия

Германия 2:0 Дания

Швейцария 1:1 Германия

Личные встречи

Последняя встреча между этими сборными состоялась в товарищеском матче в 2010 году, когда Германия одержала победу со счетом 3:1. В предыдущих встречах Германия также показывала преимущество, не проигрывая Боснии и Герцеговине. Это говорит о серьезном разрыве в классе между этими двумя командами и может психологически давить на боснийцев.

Статистика

Босния и Герцеговина:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Последние 5 матчей: 0 побед, 1 ничья, 4 поражения

Германия:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Германия

Германия выглядит явным фаворитом в этом матче. Учитывая проблемы Боснии и Герцеговины в защите и стабильную атаку Германии, можно ожидать, что гости смогут забить несколько голов. В то же время, хозяева поля, скорее всего, не смогут преодолеть организованную оборону немецкой команды.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Германии – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Германия забьет в обоих таймах – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа Германии за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Германии со счетом 3:0.

Рекомендация: 3:0 за коэффициент 10.00.