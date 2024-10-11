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  • Босния и Герцеговина – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2024

Босния и Герцеговина – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2024

11 октября 2024, 20:35
Босния и Герцеговина
11.10.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа A3, 3 тур
1 : 2
Завершен
Германия
70' Э. Джеко
30' Д. Ундав 36' Д. Ундав
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
16
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
18
Никола Катич
ЦЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
8
Армин Гигович
ЦП
5
Денис Хусейнбашич
ЦП
17
Дзенис Бурнич
ЦП
13
Иван Башич
АП
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
11
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
5
Паскаль Гросс
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
9
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Босния и Герцеговина
12
Осман Хаджикич
ВР
2
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
21
Наил Омерович
ЦЗ
21
Степан Радельич
ЦЗ
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
19
Дарио Шарич
ЦП
20
Харис Хайрадинович
ЦП
11
Эсмир Байрактаревич
ЦП
24
Энвер Кулашин
ПВ
23
Харис Табакович
ЦФ
22
Мартин Зломислич
ЦФ
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Янис Бласвих
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
16
Ангело Штиллер
ОП
7
Крис Фюрих
ПВ
9
Кевин Шаде
ПВ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
4-3-1-2
1
Васили
5
Колашинац
16
Баришич
18
Катич
23
Газибегович
8
Гигович
5
Хусейнбашич
17
Бурнич
13
Башич
11
Джеко
10
Демирович
3-1-2-2-2
21
Нюбель
2
Рюдигер
4
Та
18
Миттельштадт
6
Киммих
23
Андрих
5
Гросс
20
Гнабри
17
Вирц
9
Кляйнденст
13
Ундав
13
Башич
6
Тахирович
6
Тахирович
13
Башич
8
Гигович
19
Шарич
19
Шарич
8
Гигович
5
Хусейнбашич
20
Хайрадинович
20
Хайрадинович
5
Хусейнбашич
17
Бурнич
11
Байрактаревич
11
Байрактаревич
17
Бурнич
5
Колашинац
23
Табакович
23
Табакович
5
Колашинац
18
Миттельштадт
21
Госенс
21
Госенс
18
Миттельштадт
5
Гросс
3
Антон
3
Антон
5
Гросс
23
Андрих
16
Штиллер
16
Штиллер
23
Андрих
20
Гнабри
7
Фюрих
7
Фюрих
20
Гнабри
13
Ундав
10
Буркардт
10
Буркардт
13
Ундав
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Германия
12
Осман Хаджикич
ВР
2
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
21
Наил Омерович
ЦЗ
21
Степан Радельич
ЦЗ
24
Энвер Кулашин
ПВ
22
Мартин Зломислич
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Янис Бласвих
ВР
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
9
Кевин Шаде
ПВ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
12
Осман Хаджикич
ВР
2
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
21
Наил Омерович
ЦЗ
21
Степан Радельич
ЦЗ
24
Энвер Кулашин
ПВ
22
Мартин Зломислич
ЦФ
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Янис Бласвих
ВР
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
9
Кевин Шаде
ПВ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Босния и Герцеговина - Германия
5
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
9
Офсайды
0
4
Количество передач
251
705
Сейвы
2
0
Точность передач %
65
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча Босния и Герцеговина против Германии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Азербайджан

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Германия Босния и Герцеговина
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