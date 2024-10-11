11.10.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа A3, 3 тур
Лига наций, группа A3, 3 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
4-3-1-2
1
Васили
5
Колашинац
16
Баришич
18
Катич
23
Газибегович
8
Гигович
5
Хусейнбашич
17
Бурнич
13
Башич
11
Джеко
10
Демирович
3-1-2-2-2
21
Нюбель
2
Рюдигер
4
Та
18
Миттельштадт
6
Киммих
23
Андрих
5
Гросс
20
Гнабри
17
Вирц
9
Кляйнденст
13
Ундав
13
Башич
6
Тахирович
6
Тахирович
13
Башич
8
Гигович
19
Шарич
19
Шарич
8
Гигович
5
Хусейнбашич
20
Хайрадинович
20
Хайрадинович
5
Хусейнбашич
17
Бурнич
11
Байрактаревич
11
Байрактаревич
17
Бурнич
5
Колашинац
23
Табакович
23
Табакович
5
Колашинац
18
Миттельштадт
21
Госенс
21
Госенс
18
Миттельштадт
5
Гросс
3
Антон
3
Антон
5
Гросс
23
Андрих
16
Штиллер
16
Штиллер
23
Андрих
20
Гнабри
7
Фюрих
7
Фюрих
20
Гнабри
13
Ундав
10
Буркардт
10
Буркардт
13
Ундав
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Германия
12
Осман Хаджикич
ВР
2
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
21
Наил Омерович
ЦЗ
21
Степан Радельич
ЦЗ
24
Энвер Кулашин
ПВ
22
Мартин Зломислич
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Янис Бласвих
ВР
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
9
Кевин Шаде
ПВ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
12
Осман Хаджикич
ВР
2
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
21
Наил Омерович
ЦЗ
21
Степан Радельич
ЦЗ
24
Энвер Кулашин
ПВ
22
Мартин Зломислич
ЦФ
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Янис Бласвих
ВР
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
9
Кевин Шаде
ПВ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Босния и Герцеговина - Германия
5
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
9
Офсайды
0
4
Количество передач
251
705
Сейвы
2
0
Точность передач %
65
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча Босния и Герцеговина против Германии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Азербайджан
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»