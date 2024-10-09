10 октября 2024 года на стадионе «Виктория» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Гибралтара и Сан-Марино. Обе команды стремятся прервать свои неудачные серии, что добавляет интриги предстоящей встрече.

Гибралтар

Сборная Гибралтара не может выиграть уже девять матчей подряд в рамках Лиги наций, что подчеркивает нестабильность команды. В последних пяти играх Гибралтар забил всего три гола, что составляет в среднем 0.60 гола за матч. В то же время команда пропустила пять голов, то есть 1.00 гол в среднем за игру. В последней встрече против Лихтенштейна Гибралтар сыграл вничью 2:2, продемонстрировав неплохую атакующую активность, но также допустил ошибки в обороне.

Последние матчи Гибралтара:

Гибралтар 2:2 Лихтенштейн

Гибралтар 1:0 Андорра (товарищеский матч)

Гибралтар 0:0 Уэльс (товарищеский матч)

Гибралтар 0:2 Шотландия (товарищеский матч)

Литва 1:0 Гибралтар

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино находится в аналогичной ситуации, слабо выступая как в атаке, так и в обороне. Команда проиграла восемь последних матчей на выезде в рамках Лиги наций. В последних пяти играх Сан-Марино удалось забить всего два гола, что составляет в среднем 0.40 гола за матч. Пропустили они девять голов – 1.80 гола за игру. В последней встрече с Лихтенштейном Сан-Марино удалось одержать минимальную победу со счетом 1:0, что стало неожиданным результатом и дает команде надежду на улучшение результатов.

Последние матчи Сан-Марино:

Молдавия 1:0 Сан-Марино (товарищеский матч)

Сан-Марино 1:0 Лихтенштейн

Сан-Марино 1:4 Кипр (товарищеский матч)

Словакия 4:0 Сан-Марино (товарищеский матч)

Сан-Марино 0:0 Сент-Киттс и Невис (товарищеский матч)

Личные встречи

В предыдущих встречах между этими командами Гибралтар имел небольшое преимущество. В сентябре 2020 года Гибралтар одержал победу со счетом 1:0, а в ноябре того же года матч завершился нулевой ничьей. История личных встреч говорит о том, что обе команды с трудом создают голевые моменты, и часто их матчи заканчиваются с минимальным количеством забитых голов.

Последние матчи личных встреч:

Сан-Марино 0:0 Гибралтар (14 ноября 2020)

Гибралтар 1:0 Сан-Марино (5 сентября 2020)

Статистика

Гибралтар:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Последние 5 матчей: 0 побед, 3 ничьи, 2 поражения

Сан-Марино:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

Прогноз на матч Гибралтар – Сан-Марино

Обе команды испытывают значительные трудности в своих выступлениях, что делает предстоящий матч весьма непредсказуемым. Ожидается, что игра будет малорезультативной, так как ни одна из сторон не обладает ярко выраженной атакующей мощью. Гибралтар имеет небольшое преимущество благодаря домашнему полю и предыдущим успешным играм против Сан-Марино. Ожидается, что Гибралтар сможет одержать минимальную победу, сохранив ворота в неприкосновенности.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Гибралтара – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа Гибралтара за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Гибралтара со счетом 1:0.

Рекомендация: 1:0 в пользу Гибралтара за коэффициент 6.00.