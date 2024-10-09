10 октября 2024 года на стадионе «Вальдштадион» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Австрии и Казахстана. Оба коллектива испытывают трудности в последних играх и стремятся прервать свои неудачные серии.
Австрия
Сборная Австрии не может одержать победу на протяжении семи матчей в рамках Лиги наций, что явно указывает на проблемы в команде. Тем не менее, в последних трех играх команда обязательно забивает, а за последние пять матчей ей удалось забить девять голов – в среднем 1.80 гола за игру. В обороне же у Австрии есть серьезные трудности – команда пропустила восемь голов за последние пять встреч, что составляет 1.60 гола за матч. В последнем матче против Норвегии Австрия уступила со счетом 1:2, показав определенные слабости в защите.
Последние матчи Австрии:
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Норвегия 2:1 Австрия
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Словения 1:1 Австрия
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Австрия 1:2 Турция
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Нидерланды 2:3 Австрия
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Польша 1:3 Австрия
Казахстан
Сборная Казахстана также переживает непростой период. Команда не выигрывает уже на протяжении шести матчей, причем в трех последних играх обязательно пропускает. В атаке Казахстану также не удается проявить себя наилучшим образом – всего четыре гола в последних пяти встречах, что составляет 0.80 гола за игру. В обороне дела обстоят еще хуже: десять пропущенных мячей за пять матчей, что составляет в среднем 2.00 гола за игру. В последнем матче против Словении Казахстан потерпел поражение со счетом 0:3, что вновь подчеркнуло их проблемы в защите.
Последние матчи Казахстана:
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Словения 3:0 Казахстан
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Казахстан 0:0 Норвегия
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Азербайджан 3:2 Казахстан
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Армения 2:1 Казахстан
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Люксембург 2:1 Казахстан
Личные встречи
В личных встречах Австрия имеет преимущество над Казахстаном. В последних четырех матчах против Казахстана австрийцы ни разу не пропустили, что дает им психологическое преимущество перед предстоящей встречей. Последняя игра состоялась в 2012 году, и Австрия одержала уверенную победу со счетом 4:0. Этот факт добавляет уверенности австрийцам в предстоящем матче.
Последние матчи личных встреч:
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Австрия 4:0 Казахстан (16 октября 2012)
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Казахстан 0:0 Австрия (12 октября 2012)
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Казахстан 0:0 Австрия (11 октября 2011)
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Австрия 2:0 Казахстан (7 сентября 2010)
Статистика
Австрия:
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Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
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Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения
Казахстан:
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Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
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Последние 5 матчей: 0 побед, 1 ничья, 4 поражения
Прогноз на матч Австрия – Казахстан
С учетом текущей формы команд, Австрия выглядит фаворитом предстоящей встречи. Команда демонстрирует более уверенную игру в атаке и имеет положительную статистику против Казахстана. Ожидается, что Австрия сможет воспользоваться проблемами в обороне соперника и одержать победу, возможно, с достаточно крупным счетом. Казахстан, несмотря на свои попытки улучшить игру в атаке, скорее всего, не сможет противостоять более сильному сопернику.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Победа Австрии – коэффициент 1.50
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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Казахстан не забьет – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа Австрии за коэффициент 1.50.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом видится победа Австрии со счетом 3:0.
Рекомендация: 3:0 в пользу Австрии за коэффициент 8.00.