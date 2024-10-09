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    • Прогноз на точный счет матча Австрия – Казахстан, Лига наций, 10 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Австрия – Казахстан, Лига наций, 10 октября 2024 года

    10 октября 2024 года на стадионе «Вальдштадион» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Австрии и Казахстана. Оба коллектива испытывают трудности в последних играх и стремятся прервать свои неудачные серии.

    Австрия

    Сборная Австрии не может одержать победу на протяжении семи матчей в рамках Лиги наций, что явно указывает на проблемы в команде. Тем не менее, в последних трех играх команда обязательно забивает, а за последние пять матчей ей удалось забить девять голов – в среднем 1.80 гола за игру. В обороне же у Австрии есть серьезные трудности – команда пропустила восемь голов за последние пять встреч, что составляет 1.60 гола за матч. В последнем матче против Норвегии Австрия уступила со счетом 1:2, показав определенные слабости в защите.

    Последние матчи Австрии:

    • Норвегия 2:1 Австрия

    • Словения 1:1 Австрия

    • Австрия 1:2 Турция

    • Нидерланды 2:3 Австрия

    • Польша 1:3 Австрия

    Казахстан

    Сборная Казахстана также переживает непростой период. Команда не выигрывает уже на протяжении шести матчей, причем в трех последних играх обязательно пропускает. В атаке Казахстану также не удается проявить себя наилучшим образом – всего четыре гола в последних пяти встречах, что составляет 0.80 гола за игру. В обороне дела обстоят еще хуже: десять пропущенных мячей за пять матчей, что составляет в среднем 2.00 гола за игру. В последнем матче против Словении Казахстан потерпел поражение со счетом 0:3, что вновь подчеркнуло их проблемы в защите.

    Последние матчи Казахстана:

    • Словения 3:0 Казахстан

    • Казахстан 0:0 Норвегия

    • Азербайджан 3:2 Казахстан

    • Армения 2:1 Казахстан

    • Люксембург 2:1 Казахстан

    Личные встречи

    В личных встречах Австрия имеет преимущество над Казахстаном. В последних четырех матчах против Казахстана австрийцы ни разу не пропустили, что дает им психологическое преимущество перед предстоящей встречей. Последняя игра состоялась в 2012 году, и Австрия одержала уверенную победу со счетом 4:0. Этот факт добавляет уверенности австрийцам в предстоящем матче.

    Последние матчи личных встреч:

    • Австрия 4:0 Казахстан (16 октября 2012)

    • Казахстан 0:0 Австрия (12 октября 2012)

    • Казахстан 0:0 Австрия (11 октября 2011)

    • Австрия 2:0 Казахстан (7 сентября 2010)

    Статистика

    Австрия:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

    Казахстан:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 0 побед, 1 ничья, 4 поражения

    Прогноз на матч Австрия – Казахстан

    С учетом текущей формы команд, Австрия выглядит фаворитом предстоящей встречи. Команда демонстрирует более уверенную игру в атаке и имеет положительную статистику против Казахстана. Ожидается, что Австрия сможет воспользоваться проблемами в обороне соперника и одержать победу, возможно, с достаточно крупным счетом. Казахстан, несмотря на свои попытки улучшить игру в атаке, скорее всего, не сможет противостоять более сильному сопернику.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Австрии – коэффициент 1.50

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    • Казахстан не забьет – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа Австрии за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Австрии со счетом 3:0.

    Рекомендация: 3:0 в пользу Австрии за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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