Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Австрия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

Австрия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

10 октября 2024, 20:35
Австрия
10.10.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа B3, 3 тур
4 : 0
Завершен
Казахстан
10' К. Баумгартнер 53' Ф. Линхарт 56' М. Забитцер 79' М. Зайдль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
9
Марсель Забитцер
(К) ЦП
10
Романо Шмид
АП
19
Кристоф Баумгартнер
АП
8
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
6
Айбол Абикен
ЦП
8
Асхат Тагыберген
(К) ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
21
Султанбек Астанов
ПП
9
Ислам Чесноков
ПВ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Австрия
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
22
Маттиас Зайдль
АП
23
Кевин Штегер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Казахстан
16
Александр Заруцкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
16
Андрей Ульшин
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
17
Артур Шушеначев
ЦФ
10
Максим Самородов
ЦФ
3-4-2-1
1
Шлагер
5
Пош
5
Траунер
15
Линхарт
22
Прасс
6
Зайвальд
9
Забитцер
20
Лаймер
19
Баумгартнер
10
Шмид
8
Адаму
2-4-3-1
12
Шацкий
6
Касым
3
Алип
21
Астанов
6
Абикен
8
Тагыберген
11
Вороговский
9
Чесноков
9
Исламхан
19
Зайнутдинов
19
Жаксылыков
5
Траунер
25
Свобода
25
Свобода
5
Траунер
20
Лаймер
10
Гриллич
10
Гриллич
20
Лаймер
19
Баумгартнер
22
Зайдль
22
Зайдль
19
Баумгартнер
10
Шмид
21
Виммер
21
Виммер
10
Шмид
8
Адаму
7
Арнаутович
7
Арнаутович
8
Адаму
19
Зайнутдинов
4
Жаксыбаев
4
Жаксыбаев
19
Зайнутдинов
8
Тагыберген
7
Дарабаев
7
Дарабаев
8
Тагыберген
6
Абикен
20
Оразов
20
Оразов
6
Абикен
19
Жаксылыков
17
Шушеначев
17
Шушеначев
19
Жаксылыков
9
Исламхан
10
Самородов
10
Самородов
9
Исламхан
Остались в запасе
Австрия
Казахстан
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Кевин Штегер
АП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
16
Александр Заруцкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
16
Андрей Ульшин
ЦП
Остались в запасе
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Кевин Штегер
АП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
16
Андрей Ульшин
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Австрия - Казахстан
1
3
Всего ударов по воротам
29
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
14
3
Нарушения
9
17
Офсайды
1
0
Количество передач
584
309
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
71
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
12
3

Смотреть прямую трансляцию матча Австрия против Казахстана, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Казахстан

Австрия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Казахстан Австрия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
9
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+