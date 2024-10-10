10.10.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа B3, 3 тур
Лига наций, группа B3, 3 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Австрия
Австрия
3-4-2-1
1
Шлагер
5
Пош
5
Траунер
15
Линхарт
22
Прасс
6
Зайвальд
9
Забитцер
20
Лаймер
19
Баумгартнер
10
Шмид
8
Адаму
2-4-3-1
12
Шацкий
6
Касым
3
Алип
21
Астанов
6
Абикен
8
Тагыберген
11
Вороговский
9
Чесноков
9
Исламхан
19
Зайнутдинов
19
Жаксылыков
5
Траунер
25
Свобода
25
Свобода
5
Траунер
20
Лаймер
10
Гриллич
10
Гриллич
20
Лаймер
19
Баумгартнер
22
Зайдль
22
Зайдль
19
Баумгартнер
10
Шмид
21
Виммер
21
Виммер
10
Шмид
8
Адаму
7
Арнаутович
7
Арнаутович
8
Адаму
19
Зайнутдинов
4
Жаксыбаев
4
Жаксыбаев
19
Зайнутдинов
8
Тагыберген
7
Дарабаев
7
Дарабаев
8
Тагыберген
6
Абикен
20
Оразов
20
Оразов
6
Абикен
19
Жаксылыков
17
Шушеначев
17
Шушеначев
19
Жаксылыков
9
Исламхан
10
Самородов
10
Самородов
9
Исламхан
Остались в запасе
Австрия
Казахстан
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Кевин Штегер
АП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
16
Александр Заруцкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
16
Андрей Ульшин
ЦП
Остались в запасе
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Кевин Штегер
АП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
16
Андрей Ульшин
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Австрия - Казахстан
1
3
Всего ударов по воротам
29
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
14
3
Нарушения
9
17
Офсайды
1
0
Количество передач
584
309
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
71
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
12
3
Смотреть прямую трансляцию матча Австрия против Казахстана, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Казахстан
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»